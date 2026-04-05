Congo-Brazzaville: Salon immobilier africain de Paris 2026 - Un carrefour stratégique pour répondre aux attentes de la diaspora

L'hôtel Pullman Paris Montparnasse a abrité, les 28 et 29 mars, Le Salon de l'immobilier africain 2026, organisé par le Club Efficience. La République du Congo y était représentée par son Ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, avec la présence des banques, assureurs et promoteurs associés.

L'événement majeur ayant réuni plus de cinquante professionnels pour connecter la diaspora à des opportunités dans douze pays africains avait pour objectif était de faciliter l'achat immobilier de la diaspora en toute sécurité, en allant du foncier au financement, en appui institutionnel des représentants diplomatiques, et tenant compte de chaque pays d'origine respectif.

Durant deux jours, il a constitué un carrefour stratégique pensé pour répondre aux attentes de la diaspora africaine souhaitant investir dans l'immobilier sur le continent, en toute confiance.

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Lors des rencontres et des échanges avec l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier africain réunie à Paris pour la première fois, se sont retrouvés les représentants des ministères de la construction ; des promoteurs et agences immobilières ; des banques et compagnies d'assurance ; des cabinets de notaires et juristes fonciers ; des entreprises de BTP et fournisseurs de matériaux ; des cabinets et associations d'architectes ; des entreprises de gestion locative et ceux de protech.

La République du Congo avait quant à elle son stand, composé, entre autres, de représentants de la Banque postale, de la Société d'exploitation et de développement des infrastructures du Congo-Sedic et d'Afro Book.

À l'issue des travaux, plusieurs préconisations ont été émises par les organisateurs. Elles visent à sécuriser les investissements de la diaspora, notamment via la vérification stricte des promoteurs, l'utilisation de financements bancaires locaux (Modèle 70% après construction), la sécurisation foncière et le recours à des garanties juridiques pour éviter les malfaçons.