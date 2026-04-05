Congo-Kinshasa: Volontariat - 10 jeunes congolais s'envolent pour une mission de service civique en France

Dans le cadre d'un accord de réciprocité qui lie le Corps des jeunes volontaires du Congo (CJVC) à France volontaire et à l'ambassade de France, dix volontaires congolais quittent Brazzaville le 6 avril pour une mission de six mois en France. Entre engagement citoyen et partage culturel, cette initiative marque une étape clé dans la valorisation de la jeunesse congolaise à l'international.

Bien avant leur départ, les volontaires congolais ont été reçus, le 3 mars à Brazzaville, par le ministre de tutelle, Hugues Ngouélondélé. L'engagement citoyen des jeunes connaît une évolution notable et s'affirme désormais comme un levier majeur du développement socio-économique du continent. Ce projet est le fruit concret du protocole d'accord signé le 27 juin 2025 entre l'ambassade de France, l'opérateur France Volontaires et le ministère en charge de la Jeunesse à travers le CJVC.

Pour cette première vague, dix jeunes congolais ont été sélectionnés pour une mission de service civique de réciprocité. Durant six mois, ils interviendront sur des thématiques cruciales telles que la transition écologique, l'engagement citoyen, l'égalité des genres, le sport et le développement durable.

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Afin d'assurer la pérennité de cet engagement, un dispositif d'investissement a été mis en place pour financer les projets que ces jeunes porteront à leur retour au pays.

Lors de la cérémonie de reception, Marcelle Christie Ngoulou Ngoulou, porte-parole des volontaires, a exprimé la détermination du groupe. « Nous partons avec notre esprit de patriotisme, notre culture et notre éducation. Nous partons non seulement pour donner, mais aussi pour recevoir de nouvelles connaissances et de nouvelles méthodes de travail. Nous allons rencontrer d'autres réalités et d'autres défis, mais nous tenons à représenter dignement notre pays », a-t-il assuré.

L'ambassadrice de France en République du Congo, Claire Bodonyi, a rappelé que l'année 2026 est placée sous l'égide du volontariat par les Nations unies. Elle a encouragé les jeunes à découvrir la France dans toute sa complexité, soulignant qu'ils y confronteront tant les aspects positifs que les difficultés sociales, nécessitant une réelle capacité d'adaptation pour saisir les nuances entre les deux cultures.

Le ministre en charge de la Jeunesse, Hugues Ngouelondélé, a insisté sur le caractère officiel et solennel de cette mission. Dans son mot d'orientation, il a instruit les volontaires de partager la culture congolaise tout en s'imprégnant de la culture française, avant de regagner impérativement le territoire national au terme de leur contrat. « Votre retour permettra aux organisateurs de préparer d'autres missions et de donner la chance à d'autres jeunes. Vous devez rentrer pour rendre compte de votre séjour et honorer l'image du Congo », a martelé le ministre.

Le CJVC a pour mission de professionnaliser et de valoriser le volontariat national. Son objectif est de renforcer l'engagement citoyen et d'améliorer l'employabilité des jeunes pour soutenir le développement de la nation.