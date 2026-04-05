Congo-Brazzaville: Disparition - La diplomatie congolaise en France s'incline devant la mémoire de Liamine Zéroual

4 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Ancien président de la République algérienne démocratique et populaire, Liamine Zéroual est décédé le 28 dernier à Alger. Répondant à l'annonce faite par note verbale adressée aux missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en France, l'ambassade du Congo à Paris, représentée par le ministre conseiller Armand Rémy Ballou-Tabawé, a signé le livre d'or de condoléances ouvert au siège de l'ambassade de l'Algérie à partir de l'après-midi du 3 avril.

Outre le respect de la procédure, selon les us et coutumes diplomatiques, en répondant par note verbale dans laquelle la représentation diplomatique du Congo a présenté ses condoléances au nom de son excellence Rodolphe Adada, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo, le ministre conseiller, de prime abord, dans ses écrits, a rappelé l'excellence des relations bilatérales empreintes de confiance, de respect mutuel et d'une amitié solidement ancrée dans l'histoire, avant, bien entendu, de réitérer les condoléances au peuple algérien et à ses autorités.

Un hommage déférent de la République du Congo à l'illustre disparu, Liamine Zéroual, ce grand homme d'État qui aura marqué l'histoire, s'est imposé dans la conclusion des écrits du représentant de l'ambassade de la République du Congo.

À propos de Liamine Zéroual, né le 3 juillet 1941 à Batna, il a été général et homme d'État algérien. Il a dirigé l'Algérie en tant que président de l'État puis comme président de la République algérienne démocratique et populaire entre 1994 et 1999.

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