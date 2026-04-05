Congo-Kinshasa: Après la qualification des Léopards, des clubs dénoncent une rétention des joueurs au-delà du délai FIFA

La qualification historique des Léopards à la Coupe du monde 2026 s'accompagne de tensions entre la Fédération congolaise de football et certains clubs européens. En cause : la rétention de joueurs internationaux au-delà du délai réglementaire de 48 heures après la trêve internationale, tel que prévu par la Fédération internationale de football (FIFA).

Des clubs montent au créneau

Plusieurs clubs dénoncent une situation qu'ils jugent non conforme aux règles. Selon le règlement de la FIFA, les joueurs convoqués en sélection doivent regagner leurs clubs au plus tard 48 heures après leur dernier match international.

Si certains cas ont été réglés à l'amiable, comme celui de Cédric Bakambu, autorisé par le Real Betis Balompié à prolonger son séjour en sélection nationale, d'autres suscitent des tensions.

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Mbemba et Pickel dans le viseur

La situation de Chancel Mbemba et Charles Pickel cristallise les critiques. Leurs clubs respectifs dénoncent une rétention jugée "abusive".

Du côté de l'Espanyol de Barcelone, l'entraîneur Manolo González a exprimé son incompréhension en conférence de presse, vendredi 3 avril, affirmant que son club envisage des mesures après avoir saisi la Fédération congolaise et la FIFA.

Même son de cloche à Lille. Le président du LOSC Lille, Olivier Létang, a indiqué que le club a officiellement saisi la FIFA, dénonçant une décision unilatérale de la fédération congolaise de retenir les joueurs jusqu'à lundi 6 avril, en contradiction avec les règlements en vigueur.

Pendant ce temps, les Léopards sont attendus à Kinshasa ce dimanche 5 avril 2026, après leur qualification historique à la Coupe du monde, plus de 50 ans après leur dernière participation.

L'atterrissage est prévu à 09h à l'aéroport international de Ndjili. Une parade populaire est ensuite programmée jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, avant une cérémonie officielle avec le Président de la République.