Congo-Kinshasa: Appel à une mobilisation nationale pour un accueil chaleureux des Léopards dimanche à Kinshasa

La qualification historique des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du monde 2026 continue de susciter une vague d'enthousiasme à travers le pays.

Lors du Conseil des ministres du vendredi 3 avril, le Président de la République a lancé un appel à une mobilisation générale de la population pour réserver un accueil chaleureux et mémorable à l'équipe nationale, attendue ce dimanche à Kinshasa, après sa qualification à cette prestigieuse compétition, plus de 50 ans après sa dernière participation.

Un appel à un accueil à la hauteur de l'exploit

Point central de cette communication : la mobilisation des Congolais pour accueillir les Léopards comme de véritables héros nationaux.

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Lors du compte rendu du Conseil des ministres, reprenant les propos de Félix Tshisekedi, le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a salué l'engagement, la discipline et le patriotisme des joueurs, du staff technique et de l'ensemble des encadreurs, qui ont permis d'écrire « une page importante de l'histoire sportive » du pays.

« Le Chef de l'État invite ainsi les citoyens à réserver à l'équipe un accueil vibrant, enthousiaste et à la hauteur de l'exploit accompli », soulignant que les Léopards incarnent la fierté et l'unité nationale.

Une qualification qui appelle à plus d'ambition

Tout en célébrant cette performance, le Président a tenu à rappeler que cette qualification ne constitue qu'une étape. Il a exhorté la nation à nourrir des ambitions plus élevées, notamment celle de briller sur la scène internationale et de viser la conquête du trophée mondial.

« Cette ambition n'est pas un simple rêve », a-t-il insisté, mais une volonté collective nécessitant la mobilisation de tous : joueurs, encadreurs, dirigeants et supporters.

Selon le ministère des Sports, le cortège prévu pour accompagner les Léopards aura pour point d'arrivée l'esplanade du Palais du Peuple, où un moment de communion nationale est attendu entre les joueurs et la population.