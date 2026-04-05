Ile Maurice: Prise de parole du leader aujourd'hui

Paul Bérenger tiendra ce samedi une conférence de presse très attendue à la rue Ambrose, à Rose-Hill. Le leader des Mauves sera entouré de Chetan Baboolall et de Joanna Bérenger. Cette prise de parole intervient quelques jours après sa dernière conférence de presse, au cours de laquelle il avait dénoncé des irrégularités dans la liste des délégués du MMM, document qui lui est parvenu lundi. Paul Bérenger avait réuni ses partisans, réaffirmant son inquiétude face à la situation interne.

Le leader des Mauves est d'ailleurs revenu sur la polémique entourant le cadenas installé sur la porte du quartier général, un incident qui avait contraint le groupe des «15» à délocaliser son comité central à la municipalité de Port-Louis. Selon lui, ce cadenas aurait été changé à son insu, alimentant davantage les tensions.

Lors de cette rencontre, il a annoncé la mise sur pied d'un groupe de travail composé de sept membres, chargé de réfléchir à la marche à suivre.

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Au coeur de la crise : la liste des délégués. Selon une source interne, des personnes décédées y figureraient. Leur remplacement, qu'il soit effectué par Rajesh Bhagwan ou par Paul Bérenger lui-même, risque d'être perçu comme partisan, chaque camp étant soupçonné de vouloir influencer la composition de l'assemblée en fonction de ses affinités politiques.

Dans ce contexte, Paul Bérenger avait déjà exposé, lors d'un rassemblement au Plaza, les quatre options qui s'offrent au MMM : rester au gouvernement comme simples backbenchers, s'en remettre à l'Assemblée des délégués, envisager un recours devant la Cour suprême - une voie qu'il juge lui-même incertaine - et créer un nouveau parti en vue des prochaines élections, avec une possible alliance des forces progressistes.

À l'approche de l'Assemblée des délégués prévue le 11 avril, à laquelle il pourrait ne pas assister, l'attention est donc tournée vers cette conférence de presse. Paul Bérenger devrait y lever le voile sur ses intentions et tracer les contours de son avenir politique, dans une séquence qui pourrait marquer un tournant majeur pour le MMM.