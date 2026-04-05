Tunisie: Eau - Le pays lance un méga-programme de 1,8 milliard de dinars

4 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie poursuit, en 2025 et 2026, un vaste programme de développement des infrastructures hydrauliques, avec un investissement global estimé à environ 1 812,2 millions de dinars, visant à renforcer la capacité de stockage des barrages et à améliorer la gestion des ressources en eau.

Ce programme comprend notamment la construction et le raccordement de nouveaux barrages, ainsi que des travaux destinés à protéger les ouvrages existants contre l'envasement, qui constitue une menace pour leur durabilité. L'objectif est également d'optimiser les techniques de gestion en tenant compte des spécificités environnementales de chaque barrage.

Par ailleurs, l'État entend porter le taux de mobilisation des ressources hydrauliques de surface à 98 %, contre 95 % actuellement, notamment grâce à l'entrée en exploitation du barrage de Mellegue Supérieur, considéré comme un projet structurant dans le dispositif hydraulique national.

Plusieurs chantiers majeurs sont également en cours ou prévus, parmi lesquels la réalisation des barrages de Raghai et de Tassa, l'augmentation de la capacité du barrage de Bouherthma, ainsi que le développement de réservoirs à Saïda et à la Kalâa Kebira.

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Dans le cadre d'une meilleure maîtrise des ressources hydriques, un programme de transfert de l'excédent d'eau du nord vers le centre est également prévu, pour un coût de 2,487 millions de dinars. Ce projet vise à renforcer l'équilibre territorial dans la distribution de l'eau.

En parallèle, un projet de protection contre les inondations, portant sur la zone basse 2 (D2) de l'oued Medjerda, sera mis en oeuvre avec une enveloppe estimée à 284 millions de dinars.

Ce dispositif devrait permettre de limiter les risques liés aux catastrophes naturelles, tout en assurant la pérennité des ressources hydriques et la protection des zones agricoles.

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