Tunisie: Médenine met en service 4 centrales solaires de 8 MW

Quatre centrales de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, implantées dans le gouvernorat de Médenine et d'une capacité de 2 mégawatts chacune, sont entrées en production ce samedi.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la cinquième session du système de licences, lancé par le ministère de l'Énergie le 17 octobre 2024.

Le coût global de ces installations s'élève à 16 millions de dinars. Elles permettront de réduire le coût de production de l'électricité d'environ 1,5 million de dinars par an, tout en diminuant les importations de gaz naturel de près de 4,5 millions de dinars annuellement.

Lors de l'inauguration, le secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a souligné que ces projets s'inscrivent dans les orientations de la stratégie énergétique nationale.

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Celle-ci vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % de la production électrique d'ici 2030, puis à 50 % à l'horizon 2035, selon un communiqué du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Il a également insisté sur l'importance de ces réalisations, qui contribuent à diversifier le mix énergétique et à dynamiser le développement économique et social dans la région. Elles visent aussi à renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité et à améliorer la résilience du réseau face aux défis climatiques.

Dans le même cadre, le secrétaire d'État a suivi l'avancement des travaux d'un poste de transformation haute tension - moyenne tension, situé sur la route de Ras Jedir à Ben Guerdane.

D'une capacité de 33/225 kilovolts, cet ouvrage comprend des transformateurs d'une puissance totale d'environ 80 mégavolts-ampères, ainsi qu'une ligne aérienne de 225 kilovolts reliant les postes de Médenine et d'Abou Kammach en Libye, afin d'assurer la continuité de l'alimentation électrique dans le gouvernorat.

Le taux d'avancement des travaux de ce projet a atteint 82 %. Le secrétaire d'État a insisté sur la nécessité d'achever sa réalisation dans les délais prévus. D'un coût estimé à 17 millions de dinars, ce projet devrait contribuer à garantir la continuité et la fiabilité de l'approvisionnement électrique dans la région de Médenine.