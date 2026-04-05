Ethiopie: Le premier ministre Abiy inaugure un parc sportif moderne, vitrine du renouveau urbain à Addis-Abeba.

4 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à l'inauguration du Parc des sports d'Addis-Abeba, un projet emblématique qui illustre les efforts de modernisation urbaine et de valorisation des citoyens.

À cette occasion, le premier ministre Abiy a affirmé que l'Éthiopie ne se limitera pas à rêver de grandeur, mais qu'elle s'engage résolument à la concrétiser à travers des réalisations tangibles.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Abiy Ahmed a souligné que ce complexe sportif, d'une superficie de 5,7 hectares, témoigne de la volonté d'accélérer la transformation de la capitale tout en renforçant la dignité des citoyens.

Conçu selon des normes internationales, le parc comprend des infrastructures de haut niveau, notamment une piscine olympique, des terrains professionnels de football, de basketball et de tennis, ainsi qu'une piste d'athlétisme de 800 mètres.

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Le site rend également hommage à 15 champions olympiques éthiopiens, immortalisés à travers des statues érigées au coeur du complexe, dans le but d'inspirer les générations futures.

Au-delà de sa vocation sportive, le projet se veut inclusif et orienté vers la communauté.

Il intègre 105 espaces commerciaux destinés à soutenir les habitants relogés durant les travaux, ainsi qu'une grande place publique pouvant accueillir jusqu'à 3 000 personnes.

Doté d'un parking souterrain à deux niveaux pouvant accueillir 300 véhicules et relié à des aménagements paysagers modernes, le parc illustre la vision d'une capitale propre, moderne et accessible.

Pour le Premier ministre, ce projet reflète une approche du développement centrée sur l'humain, où infrastructures modernes et bien-être collectif avancent de pair.

Lire l'article original sur ENA.

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