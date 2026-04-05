Ethiopie: Nouvelle étape scientifique - Le premier ministre Abiy inaugure un complexe de recherche avancé

Addis-Abeba — L'Éthiopie franchit un cap décisif vers l'innovation scientifique comme le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré un complexe de recherche ultramoderne à Addis-Abeba, marquant, selon lui, l'entrée du pays dans une nouvelle ère scientifique.

Implanté au sein de l'Armauer Hansen Research Institute (AHRI), ce centre de pointe constitue une avancée majeure dans la stratégie nationale visant à faire de l'innovation un pilier du développement.

Le premier ministre a qualifié cette infrastructure de « saut stratégique », destinée à positionner l'Éthiopie comme un pôle d'excellence en recherche, en sécurité sanitaire et en technologies de pointe.

Le complexe abrite 40 laboratoires entièrement équipés, ainsi que des plateformes avancées de génomique et de bio-informatique.

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Ces installations permettront aux chercheurs éthiopiens de conduire des travaux scientifiques de haut niveau, alignés sur les standards internationaux.

Parmi ses composantes clés figure un centre de bioéquivalence, essentiel pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments produits localement.

Cette initiative devrait réduire la dépendance du pays aux importations pharmaceutiques et renforcer ses capacités industrielles nationales.

Au-delà de la production scientifique, ce pôle ambitionne de transformer les découvertes en solutions concrètes.

En établissant un lien étroit entre recherche et politiques publiques, il contribuera à améliorer les systèmes de santé, renforcer la préparation aux crises et accroître la résilience face aux menaces sanitaires.

Ce projet s'inscrit dans une vision plus large d'autonomie stratégique, visant à assurer à l'Éthiopie une indépendance durable dans les secteurs essentiels.

Il incarne ainsi une étape déterminante vers la souveraineté pharmaceutique et la sécurité sanitaire à long terme.

En somme, ce nouveau centre dépasse le cadre d'une simple infrastructure : il symbolise l'engagement résolu de l'Éthiopie en faveur d'un avenir fondé sur la science, l'innovation et l'autonomie, tout en contribuant de manière significative au progrès scientifique du continent africain.