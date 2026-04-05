Addis-Abeba — L'Éthiopie se distingue désormais sur la scène internationale grâce aux progrès remarquables réalisés en intelligence artificielle (IA).

Des leaders du secteur encouragent le pays à accélérer encore davantage ses initiatives innovantes et à consolider ses partenariats à l'échelle mondiale afin de maintenir cette dynamique.

Ces observations font suite à une visite à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, où plusieurs experts ont mis en lumière le potentiel du pays à devenir un centre d'innovation de premier plan en Afrique.

Intervenant à cette occasion, James David, directeur des opérations africaines de Tata Consultancy Services (TCS), a salué les investissements conséquents engagés par l'Éthiopie dans l'IA ainsi que l'essor de son écosystème de startups.

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Selon lui, ces avancées pourraient faire du pays une référence pour d'autres nations africaines.

Il a également mis en avant l'importance d'un partenariat stratégique avec l'Inde, estimant que l'expérience de ce pays dans le déploiement de solutions numériques constitue un atout complémentaire aux capacités d'innovation éthiopiennes.

De son côté, Edwin Vollanoor, PDG d'AppFace Technologies, a qualifié l'Institut d'un des centres d'excellence en IA les plus prometteurs de la région.

Il a particulièrement apprécié la qualité des technologies développées, notamment dans les domaines des modèles de langage et de la robotique, qu'il a jugées de niveau international.

Il a en outre relevé que certaines solutions d'IA sont déjà intégrées dans les systèmes publics, notamment au sein des tribunaux, tout en soulignant la nécessité d'élargir leur déploiement pour maximiser leur impact.

Dans cette perspective, il a plaidé pour un renforcement des dispositifs de mentorat, d'incubation et d'accélération, invitant l'Éthiopie à s'inspirer des expériences de pays tels que la Chine et l'Inde.

Selon lui, l'intelligence artificielle offre des perspectives de transformation majeures dans des secteurs clés comme l'agriculture, les transports et l'emploi, et pourrait contribuer à positionner l'Éthiopie comme un hub continental en collaboration avec l'Union africaine.

Pour sa part, Monsy Mathews, représentant de Moti Engineering, a mis en avant les avancées technologiques significatives enregistrées par le pays au cours de la dernière décennie, en particulier dans le secteur financier.

Il a noté une adoption croissante de l'IA par les banques, notamment dans la gestion des risques, la vérification des clients, les paiements et le traitement des crédits.

Il a également évoqué les initiatives menées par Ethio Telecom dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'automatisation robotisée des processus, soulignant que leur déploiement progresse progressivement dans différents secteurs.

Dans l'ensemble, les experts s'accordent à considérer que, grâce à des investissements soutenus, une coopération internationale accrue et une priorité donnée à l'innovation, l'Éthiopie dispose de solides atouts pour s'imposer comme un pôle d'excellence en IA et en numérique sur le continent africain.