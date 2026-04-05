Addis-Abeba — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, a signé ce samedi le registre de condoléances en mémoire de l'ancien président de la République algérienne, Liamine Zéroual, décédé le 28 mars 2026.

À l'occasion, le ministre d'État a salué le dévouement constant du président Zéroual en faveur de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale.

Il a souligné que, dans un contexte interne particulièrement complexe, celui-ci s'était employé à sortir le pays de la crise et à jeter les bases d'un retour au dialogue entre les différentes composantes de la société algérienne.

Le ministre Hadera Abera a également mis en exergue la qualité des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Algérie durant le mandat du président Zéroual.

Revenant sur cette période, il a indiqué que les deux pays partageaient alors des valeurs communes de solidarité africaine et de coopération Sud-Sud.

Il a conclu en affirmant que l'héritage et les contributions du défunt président demeureront durablement gravés et honorés avec respect et considération, tant en Algérie qu'au sein de la communauté africaine.