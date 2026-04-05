Tunisie: Bourse de Tunis - Deuxième meilleure performance arabe en février 2026

La Bourse de Tunis a enregistré une performance remarquable à la fin du mois de février 2026, se classant au deuxième rang des marchés financiers arabes en termes de croissance, selon le dernier rapport du Fonds monétaire arabe.

Avec une progression de 5,72 %, la place tunisienne se positionne juste derrière la Bourse de Mascate, qui arrive en tête du classement. Cette dynamique est portée par la bonne tenue des secteurs clés ainsi que par une amélioration notable de la confiance des investisseurs.

Dans un contexte marqué par des évolutions contrastées des marchés arabes, la Bourse de Tunis s'est distinguée en surpassant plusieurs grandes places financières, notamment celles d'Abou Dhabi, de Dubaï et d'Égypte.

À l'échelle régionale, l'indice composite du Fonds monétaire arabe a, en revanche, reculé de 0,83 % sur la même période.

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Parallèlement, plusieurs marchés ont enregistré des performances négatives en février. La Bourse de Damas a ainsi cédé 1,84 %, suivie de celles du Qatar (-2,26 %), de Casablanca (-2,82 %) et de la Palestine (-3,64 %).

Le marché financier saoudien a accusé la plus forte baisse, avec un repli de 5,91 %.

Sur le plan de la capitalisation, la Bourse de Tunis a également affiché une progression significative de 6,56 % au cours du mois écoulé.

Elle se hisse ainsi à la troisième place arabe, derrière Mascate et Beyrouth, tout en devançant des marchés majeurs tels que Dubaï, Abou Dhabi et l'Égypte.

Cette performance a contribué, aux côtés de celles enregistrées notamment à Mascate et à Dubaï, à atténuer le recul global des marchés financiers arabes. La Tunisie a ainsi joué un rôle positif dans le maintien relatif de la capitalisation boursière régionale.

Au total, la capitalisation des marchés boursiers arabes a reculé de 2,34 % à fin février 2026, soit une perte estimée à 103,40 milliards de dollars par rapport à la fin du mois de janvier.