Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Le sénateur Julien Matété Mounoi salue la victoire du candidat de la Majorité

Après avoir mobilisé des foules à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, au profit du président Denis Sassou N'Guesso réélu avec 94,90% des voix, le sénateur Julien Ignace Matété Mounoi, en tant que directeur-adjoint de campagne du candidat dans la deuxième circonscription électorale de sa ville, s'est dit satisfait. Il lui a adressé ses vives félicitations pour sa brillante réélection à la magistrature suprême.

Pour le sénateur Julien Ignace Matété Mounoi, considéré comme l'un des artisans de cette victoire dans le département du Niari, notamment à Dolisie 2, la réélection de leur candidat à la magistrature suprême dès le premier tour est un motif de satisfaction et un pari gagné pour sa contrée.

« En ma qualité de directeur local adjoint de campagne du candidat Denis Sassou-N'Guesso dans la circonscription électorale de département du Niari, au nom de toute la population de Youlou-Poungui et au nom de toute l'équipe de campagne, j'adresse mes vives félicitations au Très Grand camarade Denis Sassou N'Guesso pour cette brillante réélection à la magistrature suprême », a souligné le sénateur dans un communiqué.

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Il espère une meilleure mise en oeuvre de son projet de société, « Accélérons la marche vers le développement », pour lequel les Congolais lui ont réélu avec un score sans appel.

« Qu'il soit rassuré de notre soutien sans faille. Nous lui promettons continuer d'oeuvrer à ses côtés, à la bonne exécution de son projet de société "Accélérons la marche vers le développement" », a-t-il promis.

Toujours attaché aux actions du chef de l'Etat, Julien Ignace Matété Mounoi lui a réaffirmé son soutien indéfectible et sans faille. Ainsi, il a promis de tout mettre en oeuvre pour contribuer tant soit peu à la réussite de son nouveau mandat, et à la bonne exécution de son projet de société.