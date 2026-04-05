Sénégal: Défilé regional à Dakar - Le gouverneur Ousmane Kane exprime sa satisfaction

La ville de Guédiawaye a abrité, samedi, le défilé régional de Dakar marquant la célébration du 66e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal. Plus de 1 000 personnels des forces de défense et de sécurité, 1 438 civils, 4 aéronefs et 30 motocyclettes de la police et de la gendarmerie ont pris part à la parade. Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, qui a présidé l'événement, a exprimé sa satisfaction.

Le Sénégal a célébré, sur toute l'étendue du territoire national, le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Dans la capitale sénégalaise, la grande parade civile et militaire s'est tenue à Guédiawaye, sur l'axe du Bus Rapid Transit (BRT), sous la présidence du gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, en présence du maire de la ville de Guédiawaye Ahmed Aidara ainsi que du maire de Dakar, Abass Fall, devant un public nombreux.

Après une parade civile et militaire qui a répondu aux attentes du public, le gouverneur de la région de Dakar a livré son message. Il a d'emblée exprimé sa satisfaction pour « ce magnifique défilé régional » organisé à Guédiawaye. « Je me réjouis de cet événement. L'organisation du défilé régional à Guédiawaye constitue une première dans l'histoire administrative de notre pays.

Pour la première fois, la région de Dakar a organisé son propre défilé. Cela marque une étape importante dans la décentralisation des célébrations nationales et traduit la volonté de rapprocher davantage l'action publique des citoyens dakarois », a déclaré le gouverneur. Il a également souligné que ce défilé régional s'inscrit dans une dynamique d'équité territoriale et de reconnaissance du rôle important que joue la ville de Guédiawaye dans le développement du pays.

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Poursuivant son propos, le gouverneur a décerné une mention spéciale à la jeunesse qui, selon lui, constitue une véritable force de la Nation. « Par sa mobilisation, son engagement et son dynamisme, cette jeunesse incarne l'espoir, la relève et l'avenir du Sénégal », a-t-il affirmé, ajoutant qu'elle demeure un acteur incontournable qui doit être accompagné et valorisé.

Par ailleurs, il a rappelé que la fête de l'indépendance du Sénégal, au-delà de son caractère commémoratif, souligne l'importance de l'unité, de la solidarité et de l'engagement au service de la Nation. Mieux, a-t-il poursuivi, « elle nous invite à poursuivre ensemble les efforts pour consolider la paix, la stabilité et le développement de notre pays ».