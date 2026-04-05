Gabon: Contribution des Ambassadeurs de la paix du pays pour une société plus apaisée

Dans le cadre de la célébration, en différé, de la Journée Internationale de la Francophonie, célébrée la 20 mars de chaque année, le groupe des Ambassadeurs de la Paix du Gabon, a organisé, jeudi 02 avril, un atelier sous le thème : la contribution des Ambassadeurs de la paix du Gabon pour une société plus apaisée. Ce thème fait écho au thème mondial de cette année qui porte sur la contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisée.

C'est le siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui a servi de cadre à cette rencontre qui a réuni plusieurs acteurs, notamment des leaders associatifs, un représentant du Ministère de la jeunesse, en charge de la vie associative ainsi que des partenaires au développement, parmi lesquels l'OIF, l'UNESCO, l'UNOCA et le bureau de Coordination du Système des Nations-unies au Gabon.

La rencontre avait un double objectif : présenté les Ambassadeurs de la paix du Gabon ainsi que leurs activités qui contribuent à une société plus apaisée, d'une part, et dévoiler l'association Actions pour la Paix aux participants, d'autre part.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son mot de circonstance, Dr. Foued EL Ayni, Spécialiste de programme, a, au nom de l'OIF, souhaité la bienvenue aux participants, tout en félicitant les Ambassadeurs de la paix pour cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie. Il a réitéré la disponibilité de la Représentation pour Afrique Centrale (REPAC) à soutenir les initiatives qui concourent au vivre-ensemble.

Macy Ilema, Ambassadrice de la paix, a pour sa part, au nom du comité d'organisation, rappelé les missions d'un Ambassadeur de la paix. « Être Ambassadeur de la paix, ce n'est pas seulement porter un titre ; c'est incarner des valeurs. C'est choisir, chaque jour, de privilégier le dialogue à la confrontation, la tolérance à l'exclusion, et l'unité à la division. C'est être un modèle au sein de sa communauté, un médiateur dans les moments de tension, et un artisan discret mais déterminé de la cohésion sociale. C'est surtout un engagement au service de sa communauté » a-t-elle expliqué.

Rappelant la nécessité de s'engager pour la paix, elle a signifié qu'au Gabon, "nous avons la chance de vivre dans un pays où la paix est une réalité précieuse. Mais cette paix n'est jamais acquise de manière définitive. Elle se construit, se cultive, se protège et se renforce à travers des actions concrètes, à l'exemple de celles que nous allons présenter au cours de cette activité".

S'agissant des Ambassadeurs de la Paix, il s'agit essentiellement de leaders associatifs, avec des profils multiples et variés, mais dont le dénominateur commun est l'engagement au sein de la communauté pour promouvoir les valeurs de paix, de justice et cohésion sociale, le vivre-ensemble, etc.

Parmi ces Ambassadeurs de la paix, on compte Dr. Phalek Schadrak Mpaki, médecin en poste à l'hôpital régional de Tchibanga, ancien Président de l'Union Nationale des Étudiants du Gabon (UNEG) ; Fernandez Ona Nguema, ingénieur à la SEEG, ancien député de la transition, ancien Président du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) ; Jerry Bibang, consultant en communication, ancien Secrétaire Permanent du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix (PAYNCOP) ; Macy Ilema, artiste musicienne engagée avec plusieurs distinctions et ambassadrice du Ministère de l'Éducation Nationale pour les activités socio-éducatives et culturelles et Ulrich Biyoghe, Ancien vice-président de l'Union Nationale des Étudiants du Gabon (UNEG).

Leurs activités regroupent des campagnes de sensibilisation sur la violence en milieu scolaire, les maladies et autres fléaux sociaux ; la culture de la paix en période électorale ; la formation et le renforcement des capacités des jeunes, les activités en lien avec la cohésion sociale, notamment les activités sportives et aussi la participation citoyenne et politique des jeunes et des femmes.

"Après avoir mené ces différentes activités de façon dispersée, avec un impact limité, nous avons jugé utile de créer un cadre qui nous permettra de poursuivre ce travail. D'où la création de l'association Actions pour la Paix" a expliqué Jerry Bibang, l'un des promoteurs de cette organisation.

"La vision est d'être une organisation de référence dans le domaine de la paix pour construire une société unie, tolérante et inclusive au Gabon. L'objectif général reste la promotion d'une culture durable de paix, de cohésion sociale et de prévention des conflits au Gabon. Nos activités tourneront autour de l'information et la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités, le plaidoyer et l'appui aux personnes vulnérables" a-t-il conclu.