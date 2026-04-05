Gabon: Le scoutisme - Une école de la vie pour forger des citoyens responsables

analyse

Depuis l'indépendance, le scoutisme au Gabon a été bien plus qu'un simple mouvement de jeunesse. Il a constitué un véritable creuset de formation morale, civique et sociale, préparant les jeunes à devenir des citoyens responsables et engagés.

À travers ses activités, ils ont appris à assumer des responsabilités, à cultiver solidarité et amitié, et à servir Dieu, la nation et leur prochain. La probité, l'abnégation et le travail assidu faisaient partie intégrante de cette éducation, transmise autant dans les camps que dans la vie quotidienne.

Cette dynamique s'est développée autour de trois principales obédiences : les Éclaireurs Unionistes du Gabon (EUG), obédience protestante ; les Guides et Scouts Catholiques, obédience catholique ; et les Éclaireurs et Éclaireuses du Gabon (EEDG), obédience laïque. Ensemble, elles ont formé des générations de jeunes à prendre leur place dans la société, et nombreux sont ceux qui sont devenus hauts responsables politiques, administratifs, religieux ou hommes d'affaires, contribuant directement au développement et à la stabilité du Gabon. Le scoutisme a ainsi servi de laboratoire de leadership et d'excellence, produisant des citoyens actifs et engagés.

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Cependant, l'avènement du multipartisme dans les années 1990 a constitué un tournant pour le mouvement. La dynamique de progression et d'expansion s'est progressivement essoufflée. Si les Guides et Scouts Catholiques ont su maintenir leur flamme, les laïcs ont conservé leur braise, tandis que les Éclaireurs Unionistes du Gabon (EUG) tentent aujourd'hui de transformer leur étincelle en braise. Dans ce contexte, l'ampleur du mouvement a diminué et il peine à retrouver sa vitalité d'antan.

Malgré ces défis, le scoutisme conserve une méthode pédagogique crédible et structurée, qui peut constituer une alternative efficace face aux besoins actuels de la jeunesse. Sa démarche repose sur l'apprentissage par la pratique et l'expérience, favorisant l'autonomie et la prise de décision, sur le développement des valeurs civiques et sociales telles que la solidarité, le respect et la responsabilité, ainsi que sur l'accompagnement par des adultes formés, garantissant un encadrement sûr et structurant.

La progression par niveaux et compétences permet aux jeunes de relever progressivement des défis concrets, offrant un cadre structuré et reproductible, capable de compléter efficacement les dispositifs formels d'éducation.

En ce sens, le scoutisme constitue un outil stratégique pour les politiques publiques de jeunesse, capable de renforcer l'encadrement moral et civique, de favoriser l'épanouissement personnel et collectif, de préparer des citoyens aptes à contribuer à la gouvernance locale et nationale, et de réduire le risque de désorientation sociale chez les jeunes en quête de repères.

Soutenir ce mouvement revient donc à investir dans le développement humain et social du pays, tout en prolongeant l'héritage de formation citoyenne post-indépendance.

Il est donc urgent que les pouvoirs publics et la société civile reconnaissent et soutiennent pleinement le rôle du scoutisme. Loin d'être un simple loisir, ce mouvement demeure une véritable école citoyenne, capable de transmettre des valeurs fondamentales et de guider les jeunes vers un avenir constructif.

Jadis flambeau de la bonne éducation, le scoutisme gabonais peut encore illuminer le chemin des générations à venir, contribuant à la construction d'une jeunesse responsable, compétente et engagée.

Eugène-Boris ELIBIYO,

Président du Réseau Africain Scoutisme et Leadership.