Sénégal: Ousmane Sonko - «Aucun ministre de mon gouvernement ne bougera du pays si ce n'est pour une mission essentielle»

Le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la jeunesse pour alerter sur la situation économique préoccupante et annoncer des mesures fortes de réduction des dépenses de l'État.

Dans un contexte marqué par la hausse des cours mondiaux et des difficultés croissantes de mobilisation des ressources financières, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'adapter la gestion publique. Il a notamment révélé que les prévisions budgétaires du Sénégal étaient initialement basées sur un baril de pétrole à 62 dollars, aujourd'hui largement dépassé. Face à cette conjoncture, Ousmane Sonko a décidé d'engager une politique de rigueur au sommet de l'État.

« J'ai pris un certain nombre de mesures de restrictions drastiques de tout ce qui concerne les dépenses au niveau du gouvernement, avec l'annulation de toutes les missions non essentielles à l'étranger », a-t-il annoncé.

Dans un souci d'exemplarité, il a précisé avoir lui-même annulé plusieurs déplacements internationaux, notamment au Niger, en Espagne et en France. Une décision étendue à l'ensemble de l'exécutif.

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« Aucun ministre de mon gouvernement ne bougera du pays si ce n'est pour une mission essentielle », a déclaré M. Sonko. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé que d'autres mesures pourraient être présentées prochainement par le ministre de l'Énergie et des Mines, dans un effort de transparence et de préparation des populations aux défis à venir. Tout en évoquant les mesures drastiques prises dans certains pays, notamment la réduction des salaires des autorités, la limitation de certains usages ou les restrictions de circulation, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d'une prise de conscience collective face à un environnement international instable, marqué par des crises sanitaires et des conflits. Se voulant rassurant, il a toutefois affirmé la capacité du Sénégal à surmonter ces difficultés : un appel à l'unité et à la résilience, dans un contexte où la discipline budgétaire apparaît comme une priorité pour préserver les équilibres économiques du pays.