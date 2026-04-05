Sénégal: Fête de l'indépendance - Thiès fait peau neuve grâce à une vaste opération de la SONAGED

4 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

En prélude à la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, prévue le 4 avril 2026 dans la ville de Thiès, la SONAGED S.A. a lancé une vaste opération de nettoiement et d'assainissement à l'échelle urbaine.

Démarrées depuis le 28 février, ces actions anticipatives visent à garantir un environnement propre, sain et accueillant pour cet événement d'envergure nationale, exceptionnellement délocalisé cette année dans la capitale du Rail. Pour atteindre cet objectif, la société en charge de la gestion des déchets a mobilisé d'importants moyens humains et matériels.

Au total, 450 agents sont actuellement à pied d'oeuvre pour mener à bien ces opérations. Le dispositif déployé comprend notamment sept camions-bennes, seize bennes à ordures ménagères, quatre polybennes, une citerne ainsi que quatre chargeurs.

En parallèle, des équipements de pré-collecte ont été installés à travers la ville, avec la mise en place de 30 bacs de 660 litres et de 20 bacs de 360 litres, afin de faciliter la gestion des déchets.

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Les interventions ciblent en priorité les grands axes routiers, les sites devant abriter les manifestations officielles, ainsi que plusieurs quartiers de Thiès.

À travers cette mobilisation d'envergure, la SONAGED S.A. réaffirme son engagement à accompagner l'État du Sénégal dans la réussite des festivités du 4 avril, tout en veillant au respect des normes d'hygiène et de salubrité.

L'entreprise appelle également les populations à adopter des comportements éco-citoyens, afin de maintenir durablement la propreté du cadre de vie.

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