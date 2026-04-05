Congo-Brazzaville: Réélection de Denis Sassou N'Guesso - Mission accomplie pour le comité de soutien Makoua soleil

Le comité de soutien Makoua soleil, animé par l'ancien sénateur Roch Ondziel-Onna, dans une déclaration rendue publique depuis la ville de l'Equateur, a exprimé sa satisfaction « la plus éclatante » à la suite de la réélection du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à l'issue du scrutin des 12 et 15 mars derniers.

Entouré de « ses éminents collaborateurs », notamment le Pr Yvon Roch Alongo et le « grand mécène des activités culturelles » Akwa, Mesmin Aboni, le président du comité de soutien Makoua soleil salue « avec une profonde solennité et une ferveur patriotique renouvelée », la victoire du candidat de la majorité présidentielle qui l'a largement emporté avec 94, 90%.

« Cette victoire, à la fois limpide et significative, traduit sans équivoque l'adhésion massive du peuple congolais au projet de société porté par le président réélu, fondé sur les idéaux de paix, de stabilité et de développement durable. Elle consacre également la maturité démocratique de notre Nation, où l'expression souveraine des citoyens s'est manifestée dans le respect des institutions républicaines », a indiqué Roch Ondziel-Onna.

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Selon l'ancien sénateur, les résultats enregistrés dans les six axes géographiques de la contrée de Makoua se sont révélés particulièrement éloquents, témoignant d'un engagement exemplaire de la population locale. « Le comité de soutien Makoua soleil adresse, à cet effet, ses remerciements les plus sincères et les plus appuyés aux filles et fils de Makoua pour leur forte mobilisation, leur sens élevé du devoir civique et leur participation remarquable à ce moment décisif de la vie nationale », poursuit la déclaration.

D'après cette dynamique, par leur implication, les habitants de Makoua ont su jouer pleinement leur partition, contribuant ainsi à la consolidation des nobles objectifs de paix et de développement que le chef de l'Etat n'a eu de cesse de placer au coeur de son action. « Puisse cette nouvelle mandature s'inscrire dans la continuité des efforts entrepris et ouvrir des perspectives encore plus prometteuses pour le progrès, l'unité et la prospérité partagée de notre pays », a conclu l'ancien sénateur Roch Ondziel-Onna.