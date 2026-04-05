Sénégal: 66e anniversaire de l'indépendance - Le Chef de l'Etat salue une commémoration sous le signe de l'unité et de la fierté nationale

La célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal s'est tenue ce matin à Thiès dans une atmosphère empreinte de solennité, de discipline et de ferveur patriotique. Au terme du défilé civil et militaire, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la tenue exemplaire de l'événement, mettant en avant les valeurs fondamentales qui caractérisent la nation sénégalaise.

Dans une déclaration prononcée à l'issue des festivités, le chef de l'État a souligné que le Sénégal « a, une fois de plus, donné à voir ce qu'il est profondément : une Nation disciplinée, rassemblée et fière de ses Forces de défense et de sécurité (FDS) ». Il a rendu un hommage appuyé à ces dernières, saluant leur engagement, leur professionnalisme et leur esprit de sacrifice. « À travers eux, c'est la République qui se tient debout, avec dignité et détermination », a-t-il affirmé.

La cérémonie a également été marquée par la présence du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, invité d'honneur de cette édition. Le président sénégalais a tenu à exprimer sa gratitude envers son homologue, estimant que cette participation « honore cette célébration et témoigne de la fraternité qui unit le Sénégal et le Gabon ».

Au-delà du caractère festif, cette commémoration a été l'occasion pour le chef de l'État de rappeler les acquis majeurs du pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Il a notamment insisté sur « la paix, l'unité et la stabilité » qui constituent, selon lui, les piliers de la force du Sénégal. Des valeurs qu'il juge essentielles à préserver et à consolider dans un contexte régional parfois incertain.

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S'adressant particulièrement à la jeunesse, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la volonté de l'État de créer des opportunités à la hauteur de son potentiel. Il a assuré que le Sénégal continuerait d'investir dans son avenir afin de lui offrir des perspectives prometteuses.

En conclusion, le président a appelé les Sénégalais à rester unis autour des idéaux communs et à poursuivre, collectivement, les efforts pour le développement du pays. « Restons fidèles à ce qui nous unit. Continuons d'avancer. Ensemble », a-t-il lancé, dans un message d'espoir et de cohésion nationale.

Cette édition du 4 avril à Thiès restera ainsi marquée par un fort sentiment d'unité nationale et une réaffirmation des ambitions du Sénégal pour un avenir stable et prospère.