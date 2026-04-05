Guinée: Décès d'Elhadj Guerguédji Barry - Les condoléances du GOHA International

Le GOHA International a appris avec une profonde tristesse le décès de l'opérateur économique guinéen Elhadj Ibrahima Barry, plus connu sous le nom d'Elhadj Guerguédji Barry. Il s'est éteint ce samedi 4 avril 2026 à Paris, des suites de maladie.

Originaire de Koumi, un district relevant de la préfecture de Mamou, le défunt était une figure emblématique du monde des affaires en Guinée. Au fil des années, il avait su s'imposer comme un acteur économique respecté, aussi bien pour son engagement que pour son influence au sein de sa communauté d'origine.

Par la voix de son président, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, le GOHA International a exprimé ses condoléances les plus attristées. Il a adressé ses pensées à la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi qu'à l'ensemble du monde des affaires guinéen, au peuple de Guinée, à la préfecture de Mamou et à la région du Fouta Djallon.

La disparition d'Elhadj Guerguédji Barry laisse un vide important dans le paysage économique national, où il aura marqué plusieurs générations par son parcours et son engagement.

La Cellule de communication du GOHA International