Afrique: Finale coupe d'Afrique 2025 - Un contrat en mode « one-shot » d'une semaine bouclé entre Image 7 et la fédération sénégalaise de football

Après la prestation pointue temporelle d'une semaine en mode « one-shot » sur la place parisienne pour le compte de la fédération sénégalaise de football, la communicante Marie-Luce Skraburski a réussi sa mission avec brio. Place maintenant au collectif d'avocats sous la coordination du brillant et célèbre avocat Me Seydou Diagne de poursuivre la bataille judiciaire qui se joue en Suisse.

Le contentieux de la finale Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui avait opposé le Maroc au Sénégal, soumis devant le Tribunal Arbitral du Sport en Suisse- en attendant le verdict final, passe à la vitesse supérieure. Après la prestation pointue et rigoureuse en mode « one-shot » de l'agence de communication française Image 7 pilotée par la redoutable Marie- Luce Skraburski, qui s'est révélée un grand succès pour les besoins de la conférence de presse à Paris, place maintenant au collectif des avocats de la fédération sénégalaise de football (FSF) de prendre les choses sérieuses en main.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le contrat qui lie la fédération sénégalaise de football à l'agence Image 7 d'Anne Méaux dans le cadre du litige maroco- sénégalais, qui a atterri sur la table du Tribunal Arbitral du Sport basé en Suisse, avait une durée d'une semaine. Un « one- shot » temporel, calibré, drivé par la communicante Marie- Luce Skraburski qui s'est avéré un franc succès en vue de polir l'image de la FSF aux yeux de l'opinion internationale à travers une large couverture des médias d'influence sur la place parisienne qui suivent de très près le dossier du TAS.

Contrairement aux informations distillées dans la presse marocaine, il n'ya aucune rupture de contrat entre Image 7 et la fédération sénégalaise de football. Selon des informations crédibles en possession de Confidentiel Afrique, le contrat était au format « one- shot » pour une prestation ponctuelle. Bien élaboré, le plan com de l'agence Image 7 a été assuré par Marie- Luce Skraburski, dans une prouesse exquise, à fait tilt.

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Selon nos informations, Marie-Luce Skraburski retrouve le Sénégal, sa deuxième famille. Après la prestation de la communication d'image 7, le collectif des avocats de la fédération sénégalaise de football, sous la coordination du brillant et célèbre avocat sénégalais Me Seydou DIAGNE, décline du lourd et n'entend pas perdre cette bataille juridique décisive.

Le collectif est constitué d'avocats de renom tels que: Me Seydou Diagne, le Bâtonnier Aly Fall, Me Moussa Sarr et deux grands spécialistes du droit sportif international: Me Juan de Dios Crespo- Pérez et Me Serge Vittoz. Ils ont les armes et les cartes en main pour peser sur le verdict final de cette juridiction sportive internationale Me Seydou Diagne est un As des grandes juridictions où il a tout ou presque remporté.

Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football avait sorti l'artillerie lourde en recrutant Image 7, l'une des agences les plus redoutées de la place parisienne. Derrière la riposte médiatique, deux noms qui pèsent sur la balance: Marie-Luce Skraburski et Xavier Couture, ex-patron de TF1 et Canal. Ces deux fortes têtes de la communication stratégique mènent un duel à haute voltige contre l'agence Havas qui ripoline l'image de la fédération royale marocaine de football.