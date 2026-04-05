Afrique: Sénégal-Maroc - Une alliance renforcée autour des droits humains

La Présidente de la Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Sénégal, Pr Amsatou Sow Sidibé, a été reçue en audience à Genève par l'Ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Zniber, également Président du Groupe des Ambassadeurs Francophones.

Cette rencontre, placée sous le signe de la cordialité et du dialogue constructif, a permis aux deux responsables d'aborder des questions majeures liées aux droits humains, à la coopération institutionnelle ainsi qu'aux relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc.

Les échanges ont été l'occasion de réaffirmer la solidité des liens historiques d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Ces relations, profondément enracinées dans des valeurs culturelles et historiques communes, ont été présentées comme résilientes face aux tensions ponctuelles, notamment celles observées lors de récents événements sportifs impliquant des ressortissants des deux nations.

Au cours de l'entretien, la Présidente de la CNDH du Sénégal a attiré l'attention sur la situation préoccupante de certains Sénégalais actuellement détenus au Maroc. Elle a lancé un appel à un examen diligent et empreint d'humanité de leur situation.

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En réponse, l'Ambassadeur marocain a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur du maintien de relations fraternelles avec le Sénégal. Il a insisté sur le rôle du sport comme vecteur d'unité et s'est engagé à relayer les préoccupations exprimées auprès des autorités compétentes.

Au-delà de ces préoccupations immédiates, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre leurs institutions nationales de droits humains. Cette dynamique pourrait se traduire par une collaboration accrue entre les instances sénégalaise et marocaine, notamment dans le cadre des engagements internationaux relatifs aux principes de promotion et de protection des droits fondamentaux.

Cette rencontre ouvre ainsi des perspectives prometteuses pour une coopération renforcée, contribuant à consolider la place des institutions francophones dans la défense des droits humains à l'échelle régionale et internationale.