Afrique: 66e Fête de l'indépendance du Sénégal - Le Président place la souveraineté et le capital humain au cœur de son message

Au terme du défilé du 4 avril, le Sénégal a une fois de plus donné à voir ce qu'il est profondément: une nation disciplinée, rassemblée et fière de ses forces de défense et de sécurité.

À l’occasion du 66e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a livré un message à la fois solennel et prospectif, réaffirmant les fondements de l’indépendance et traçant les perspectives d’un Sénégal résilient et inclusif.

Cette célébration, délocalisée à Thiès et placée sous le thème ‘’Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026", s’est tenue en présence de son homologue gabonais Oligui Nguema, invité d’honneur, conférant à l’événement une dimension à la fois symbolique et diplomatique.

Souveraineté, sécurité et cohésion nationale réaffirmées

Réaffirmant les valeurs fondatrices de la Nation, le chef de l’État a rappelé que "Ce rendez-vous du 4 avril est plus qu’une simple commémoration, c'est un moment de rassemblement et de fierté".

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Insistant sur la portée historique de l’indépendance, il a souligné qu’elle confère au peuple sénégalais "le droit de choisir, le devoir de décider et la responsabilité d’assumer son destin", appelant ainsi à un engagement collectif permanent pour consolider les acquis de la République.

Insistant sur le rôle stratégique des Forces de défense et de sécurité, le Président a salué leur professionnalisme et leur engagement constant, aussi bien dans la protection du territoire que dans l’accompagnement des grands projets de l’État.

"Le défilé civil et militaire, marqué par une coordination exemplaire entre militaires, paramilitaires et civils, illustre la vitalité du concept Armée-Nation" a-t-il lancé.

Évoquant les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, il s’est voulu rassurant quant à la mise en place d’un dispositif sécuritaire efficace pour garantir le bon déroulement de cet événement international.

La cérémonie a également revêtu une forte portée symbolique avec la délocalisation à Thiès. Soulignant le choix de cette ville, ancienne terre de résistance, le chef de l’État a inscrit cette décision dans une dynamique d’équité territoriale et d’inclusion nationale.

Jeunesse, éducation et performance au cœur des priorités

Mettant en avant la jeunesse comme levier central du développement, le Président a insisté sur la nécessité de refonder le système éducatif, en l’ancrant dans les valeurs culturelles nationales, tout en l’ouvrant aux exigences du monde contemporain, notamment à travers le numérique et l’intelligence artificielle.

Articulant souveraineté, performance et inclusion, il a également salué les succès sportifs du Sénégal sur la scène continentale et internationale, illustrant selon lui, le potentiel d’un pays "de champions". Dans cette dynamique, il a appelé à une mobilisation accrue en faveur d’une politique d’inclusion sociale structurée et orientée vers des résultats concrets.

La présence du président gabonais, Oligui Nguema, en qualité d’invité d’honneur, a par ailleurs renforcé la dimension diplomatique de cette célébration, témoignant de la solidité des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Clôturant son adresse, le chef de l’État a lancé un appel à la concorde nationale, exhortant les Sénégalais à renforcer l’unité, le dialogue et la solidarité pour bâtir un Sénégal souverain, stable et prospère. "Vive la République, vive le Sénégal, vive l’Afrique unie", a-t-il conclu.