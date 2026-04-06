Afrique: Dépendance pharmaceutique et choc géopolitique global

L'Afrique apparaît aujourd'hui comme une victime indirecte des tensions au Moyen-Orient, illustrant avec acuité les interdépendances de la mondialisation.

Le blocage du détroit d'Ormuz, axe vital du commerce énergétique et logistique mondial, provoque un effet domino aux conséquences sanitaires majeures sur le continent. En effet, plus de 70 % des médicaments consommés en Afrique sont importés, principalement depuis l'Inde et la Chine. Cette dépendance structurelle transforme toute perturbation des routes maritimes en crise potentielle de santé publique. Le rallongement des trajets, lié au contournement des zones à risque, entraîne une hausse significative des coûts de transport, des délais d'approvisionnement et, in fine, des prix des médicaments.

Cette situation met en lumière une faiblesse géoéconomique critique : l'absence d'une industrie pharmaceutique africaine suffisamment développée pour répondre aux besoins internes. Dans un contexte de compétition stratégique mondiale, les chaînes d'approvisionnement deviennent des instruments de puissance. L'Afrique, en position de dépendance, subit les chocs sans capacité immédiate d'ajustement.

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Au-delà de l'impact économique, les implications sécuritaires sont tout aussi préoccupantes. Les pénuries de médicaments peuvent fragiliser les systèmes de santé déjà sous pression, accroître la mortalité liée à des maladies traitables et alimenter des tensions sociales. Dans certaines régions, notamment en Afrique centrale et de l'Ouest, où les États font face à des défis sécuritaires persistants, une crise sanitaire pourrait agir comme un multiplicateur d'instabilité.

Cette crise révèle également un paradoxe stratégique : alors que l'Afrique cherche à renforcer sa souveraineté économique et sanitaire, elle reste fortement intégrée, mais de manière asymétrique, aux circuits mondiaux. Le blocage du détroit d'Ormuz agit ainsi comme un révélateur brutal des limites des politiques actuelles d'industrialisation.

Face à cette situation, plusieurs leviers apparaissent essentiels. D'une part, la diversification des sources d'approvisionnement et des routes logistiques devient impérative pour réduire les risques de rupture. D'autre part, l'accélération de la production locale de médicaments s'impose comme une priorité stratégique. Des initiatives existent, mais elles restent encore insuffisantes face à l'ampleur des besoins.

Enfin, cette crise pourrait servir de catalyseur politique. Elle offre aux États africains l'opportunité de repenser leur positionnement dans les chaînes de valeur mondiales et de promouvoir une approche coordonnée à l'échelle continentale, notamment dans le cadre de politiques industrielles communes. En définitive, loin d'être un simple effet collatéral, la pénurie de médicaments liée aux tensions au Moyen-Orient souligne une réalité plus profonde : la souveraineté sanitaire de l'Afrique reste à construire, dans un monde où les rivalités géopolitiques redessinent les flux vitaux.