Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Félix Tshisekedi offre à chaque Léopard une voiture et une maison

Après leur accueil populaire dimanche 5 avril 2026 à Kinshasa, les Léopards football seniors de la RDC ont été honorés par le Président Félix Tshisekedi : chacun d'eux va recevoir une voiture et une maison.

Devant une foule en liesse amassée au Palais du peuple, le chef de l'Etat a lâché :

« J'avais promis aux Léopards que s'ils se qualifient à la Coupe du monde, le peuple congolais, l'Etat congolais fera tout ce qu'ils vont demander. Chaque joueur des Léopards aura une voiture et une maison ».

Ces derniers ont réalisé un travail remarquable à la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025) en domptant le Cameroun. « Ils ont battu le Nigeria et enfin la Jamaïque (aux barrages intercontinentaux du Mondial 2026), et nous ont donné la qualification pour le Mondial », a expliqué le chef de l'Etat congolais.

Selon lui, cette génération de Léopards a offert au pays « la chance » de participer à une phase finale de la Coupe du monde après 52 ans d'absence. « Cette fois-ci nous ne manquerons plus la coupe du monde. Nos enfants ont ouvert la voie. La RDC a repris la place qui lui revient », a-t-il estimé.