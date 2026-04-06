Afrique: Jeux Olympiques de la Jeunesse - Khaby Lame rejoint les ambassadeurs de Dakar 2026

La dynamique s'intensifie autour des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. À l'approche du premier événement sportif olympique organisé en Afrique, l'arrivée de Khaby Lame en tant qu'ambassadeur officiel marque une nouvelle étape dans la montée en puissance et l'attractivité internationale des Jeux.

Figure incontournable des réseaux sociaux, suivie par des centaines de millions de personnes à travers le monde, l'influenceur italo-sénégalais rejoint un collectif d'ambassadeurs déjà prestigieux, aux côtés d'Omar Sy, Kalidou Koulibaly ou encore Eva Neymar. Une convergence de talents qui illustre l'ampleur de l'engagement suscité par Dakar 2026 bien au-delà du champ sportif.

Nommé officiellement le 26 mars 2026 à Dakar, Khaby Lame a exprimé sa fierté de s'associer à un projet historique pour le continent : « Je suis fier d'être Sénégalais, [...] fier d'être africain. »

Révélé en pleine pandémie de COVID-19, Khaby Lame s'est imposé comme un phénomène global grâce à un format simple, et un langage universel accessible à tous. Son audience massive et son lien privilégié avec la jeunesse constituent un levier puissant pour porter la vision et les valeurs des Jeux.

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Pour Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, cette nomination s'inscrit dans une dynamique plus large : « L'engagement de Khaby Lame à nos côtés illustre l'élan exceptionnel que suscite cette édition des Jeux. Dakar 2026 rassemble, inspire et attire des talents qui souhaitent contribuer à faire de cet événement un succès mondial. »

Khaby Lame s'investira dans la promotion des Jeux, en particulier auprès des jeunes publics. Il participera aux temps forts de l'événement, dont la Tournée de la Flamme des JOJ à travers le Sénégal, et contribuera à renforcer l'impact social et inclusif de Dakar 2026, notamment en facilitant la participation de jeunes issus de territoires comme Mbacké, son village de naissance.

Avec cette nouvelle signature, Dakar 2026 confirme sa capacité à mobiliser des voix influentes à l'échelle mondiale et à incarner une ambition forte : faire de ces JOJ une célébration universelle de la jeunesse, du sport et du potentiel du continent africain.