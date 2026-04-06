Tunisie: Stratégie de résilience face au stress hydrique

L'année en cours a été, certes, marquée par des précipitations abondantes bénéfiques à tous points de vue, mais les autorités compétentes multiplient les mesures et les mises en garde contre toute attitude d'euphorie dans le sens où il faut, plutôt, penser à garantir, dans la durée, la sécurité et la disponibilité de l'eau.

Consciente de la nécessité d'une telle orientation, la Tunisie a mis au point deux projets ambitieux destinés à l'amélioration des services d'eau potable et à la modernisation de l'agriculture irriguée, tout en soutenant les moyens de subsistance en milieu rural. Et étant donné la fiabilité et la viabilité de ces initiatives, la Banque mondiale s'y est impliquée avec un financement consistant à hauteur de 332,5 millions de dollars, soit l'équivalent d'un milliard de dinars environ.

Ces projets sont censés, de l'avis des spécialistes, contribuer à trouver des solutions aux problèmes d'eau aussi bien en milieu rural qu'urbain, dans la mesure où cela aiderait la Tunisie à faire face au phénomène de la raréfaction de l'eau et aux pressions climatiques, tout en permettant la création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects.

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En effet, outre l'apport de taille aux agriculteurs grâce à une irrigation améliorée, les projets en question ont pour objectif l'optimisation des prestations de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede), sachant qu'il s'agit d'un programme décennal qui se répartit en plusieurs phases avec un budget global de plus de deux milliards de dinars.

De surcroît et dans le même ordre d'idées, on souligne la parution, datée du mois de mars 2026, du premier numéro du nouveau magazine périodique édité par l'Observatoire tunisien de l'eau, qui se veut un outil pratique de recherche académique et un levier de mobilisation citoyenne pour la défense du droit à l'eau dont on reconnaît le statut de bien commun universel.

Les autorités concernées sont ainsi bien déterminées à prendre le taureau par les cornes, pour dépasser la situation de stress hydrique grâce à la mise en place d'une stratégie nationale intitulée "Eau 2050", en vue d'assurer la pérennité de l'approvisionnement en eau, surtout qu'on s'accorde quant à la nécessité urgente de pallier les défaillances et la mauvaise gestion en optant pour une conjugaison des efforts afin de gagner la bataille de l'eau.