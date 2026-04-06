Guinée: Olympiades des Métiers 2026 - Le pays mise sur ses talents pour bâtir son avenir

À Conakry, le ton est donné: la jeunesse et le savoir-faire technique seront au coeur d'un événement d'envergure nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, a annoncé ce samedi 4 avril 2026 les couleurs de la troisième édition des Olympiades des Métiers de Guinée. Prévue du 22 au 24 avril sur l'esplanade du Palais du Peuple, cette rencontre se positionne désormais comme un pilier stratégique pour l'avenir économique du pays.

Un rendez-vous national au coeur de l'innovation

Durant trois jours, les meilleurs jeunes issus des filières techniques, les entreprises, les institutions publiques et les partenaires internationaux se retrouveront pour célébrer l'excellence professionnelle. L'ambition est claire: faire des compétences techniques un levier majeur de transformation économique, mais aussi un facteur de dignité et d'opportunités pour la jeunesse guinéenne.

Pour cette édition, le site du Palais du Peuple sera transformé en véritable écosystème structuré autour de quatre pôles majeurs: compétitions nationales en direct, expositions métiers, conférences stratégiques et espaces de networking. Une immersion complète dans l'univers des métiers et de l'innovation.

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Une édition marquée par des innovations structurantes

Plus qu'une simple compétition, les Olympiades 2026 s'inscrivent dans une dynamique de rupture. Inspiré des standards internationaux de WorldSkills, l'événement entend repositionner la formation technique au centre des priorités nationales.

Parmi les innovations majeures figurent: L'organisation d'une grande finale nationale issue de sélections régionales; L'ouverture à de nouveaux secteurs comme la digitalisation, la mécatronique et l'intelligence artificielle; La création d'un «Village des Métiers Made in Guinée», conçu et réalisé par les écoles elles-mêmes; Le lancement d'un Tech Expo pour exposer innovations et prototypes; La mise en place d'un Hub Emploi favorisant les rencontres entre recruteurs et jeunes talents; Et une forte implication de la diaspora guinéenne.

«Ce n'est pas une simple compétition, c'est une plateforme de valorisation des compétences», a insisté le ministre Alpha Bacar Barry.

Une mobilisation nationale et internationale

L'édition 2026 réunira 130 compétiteurs finalistes, près de 70 établissements de formation, ainsi que des lycéens venus découvrir les filières techniques. Les disciplines couvriront aussi bien les métiers traditionnels (maçonnerie, plomberie, électricité) que les secteurs d'avenir comme les technologies web, les systèmes informatiques ou encore l'intelligence artificielle.

L'événement prend également une dimension internationale avec la participation d'environ 60 experts métiers venus de plusieurs pays pour encadrer et évaluer les candidats.

Une volonté de pérennisation affirmée

Au-delà de l'événement ponctuel, le gouvernement guinéen affiche une ambition claire: inscrire durablement les Olympiades dans l'agenda national. Désormais officiellement budgétisé par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ce rendez-vous est appelé à devenir un instrument structurant de la politique éducative.

«Cela permet de valoriser les métiers et de mettre nos apprenants dans une dynamique de compétition saine », a souligné le ministre.

La diaspora appelée à contribuer

Autre nouveauté notable: l'ouverture vers les Guinéens de l'étranger. Le ministre a lancé un appel appuyé à la diaspora afin de favoriser le transfert de compétences et renforcer les standards nationaux. L'objectif est d'attirer ces experts pour travailler directement avec les apprenants locaux et contribuer activement au développement du pays.

Une vision tournée vers 2040

En lien avec les grandes ambitions nationales, notamment la vision Simandou 2040, les Olympiades des Métiers apparaissent comme un outil stratégique pour préparer une main-d'oeuvre qualifiée, capable de répondre aux défis industriels et économiques à venir.

Le message adressé à la jeunesse est sans équivoque: l'avenir passe aussi -- et peut-être surtout -- par la maîtrise de métiers techniques, innovants et créateurs de richesse.

Avec cette troisième édition, la Guinée ne se contente plus d'organiser une compétition: elle construit les fondations d'une nouvelle culture du travail et de l'excellence.