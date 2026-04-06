Angola: Le vice-gouverneur de Cuando défend la préservation de la paix

4 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ALK/LC/PLB/LUZ

Xamavera — Le vice-gouverneur de la province de Cuando chargé des services techniques et des infrastructures, Claudiosvaldo Nunda, a défendu, ce samedi, dans la commune de Xamavera, la préservation continue de la paix, soulignant les nombreux bienfaits qu'elle apporte à la population de cette province.

S'exprimant lors de la cérémonie provinciale du 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale, M. Nunda a déclaré que la paix est une conquête quotidienne qui exige responsabilité, vigilance et engagement de la part des Angolais.

« Il est de notre responsabilité de la préserver et de la transmettre aux nouvelles générations, et d'en faire le fondement du progrès de nos communautés », a-t-il affirmé.

Selon le vice-gouverneur, le 4 avril représente avant tout la victoire du dialogue, du pardon et de la réconciliation entre les Angolais, et célèbre ainsi la construction d'une nouvelle voie fondée sur la stabilité, le développement et la coexistence harmonieuse de tous les citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, il a exhorté les jeunes à jouer un rôle essentiel dans la conservation et la préservation des valeurs culturelles, historiques, morales, civiques et patriotiques qui constituent les fondements de l'identité culturelle du peuple angolais.

L'événement a été animé par des musiciens locaux, des lectures de poésie, des messages de reconnaissance des bienfaits de la paix de la part du conseil des jeunes et des organismes de défense et de sécurité, ainsi que par d'autres moments festifs célébrant le 24e anniversaire de la paix et de la réconciliation nationale.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.