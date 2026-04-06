Angola: Le vice-gouverneur de Cuando défend la préservation de la paix

Xamavera — Le vice-gouverneur de la province de Cuando chargé des services techniques et des infrastructures, Claudiosvaldo Nunda, a défendu, ce samedi, dans la commune de Xamavera, la préservation continue de la paix, soulignant les nombreux bienfaits qu'elle apporte à la population de cette province.

S'exprimant lors de la cérémonie provinciale du 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale, M. Nunda a déclaré que la paix est une conquête quotidienne qui exige responsabilité, vigilance et engagement de la part des Angolais.

« Il est de notre responsabilité de la préserver et de la transmettre aux nouvelles générations, et d'en faire le fondement du progrès de nos communautés », a-t-il affirmé.

Selon le vice-gouverneur, le 4 avril représente avant tout la victoire du dialogue, du pardon et de la réconciliation entre les Angolais, et célèbre ainsi la construction d'une nouvelle voie fondée sur la stabilité, le développement et la coexistence harmonieuse de tous les citoyens.

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À cette occasion, il a exhorté les jeunes à jouer un rôle essentiel dans la conservation et la préservation des valeurs culturelles, historiques, morales, civiques et patriotiques qui constituent les fondements de l'identité culturelle du peuple angolais.

L'événement a été animé par des musiciens locaux, des lectures de poésie, des messages de reconnaissance des bienfaits de la paix de la part du conseil des jeunes et des organismes de défense et de sécurité, ainsi que par d'autres moments festifs célébrant le 24e anniversaire de la paix et de la réconciliation nationale.