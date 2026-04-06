Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La tenue des cérémonies des vainqueurs dévoilée

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 a présenté au public la tenue officielle des volontaires chargés des cérémonies des vainqueurs. Cette révélation s'est faite le 4 avril, lors du défilé national à Thiès, offrant une avant-première de l'identité visuelle des remises de médailles de l'événement olympique prévu au Sénégal.

Pour l'occasion, 51 modèles issus des bataillons du Matériel et de l'Intendance des Armées ont défilé vêtus de ces créations, permettant au public de découvrir ces uniformes qui accompagneront les moments forts des Jeux. Pensées pour les cérémonies de remise de médailles, ces tenues visent à mettre en valeur les athlètes tout en reflétant l'identité culturelle du pays.

Les créations portent la signature du designer sénégalais Abdou Lahad Gueye, qui a privilégié une esthétique sobre. « Nous avons choisi une approche sobre afin de respecter le moment central de la cérémonie : la célébration des athlètes. La tenue accompagne ce moment avec élégance sans jamais le dominer », explique-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les uniformes intègrent notamment des touches de pagne tissé, symbole du savoir-faire ouest-africain, dans un style contemporain. « J'ai choisi d'intégrer du pagne tissé de manière discrète dans la tenue (...) une signature culturelle forte », ajoute le créateur.

Au total, 171 volontaires seront mobilisés pour accompagner les athlètes lors des 153 cérémonies des vainqueurs prévues pendant les Jeux, qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. Premier événement olympique organisé sur le continent africain, Dakar 2026 devrait réunir environ 2 700 jeunes athlètes venus du monde entier.