revue litteraire

Le professeur Mor Faye propose une lecture approfondie de l'histoire audiovisuelle nationale à travers son ouvrage La télévision au Sénégal : Évolution et problématiques actuelles, récemment paru aux éditions L'Harmattan Sénégal.

Le livre décrypte six décennies de mutations du paysage télévisuel sénégalais, de ses débuts dans les années 1960 à l'ère du numérique.

Dans cette analyse sociohistorique, l'auteur revient sur les fondements de la télévision au Sénégal, initialement pensée comme un instrument de service public et de construction nationale. Cette période est marquée par le monopole de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts), longtemps considérée comme un relais du pouvoir politique et un outil de légitimation institutionnelle.

L'ouvrage met en lumière le tournant majeur des années 2000, avec l'ouverture du secteur audiovisuel à des acteurs privés. L'émergence de chaînes commerciales, confessionnelles et de Web TV a profondément transformé l'écosystème médiatique, favorisant une diversification des contenus et un élargissement de l'espace public.

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S'appuyant sur des enquêtes qualitatives menées auprès de professionnels des médias, d'experts et de publics, Mor Faye souligne les acquis du pluralisme, notamment en matière de liberté d'expression et de participation démocratique.

Toutefois, il insiste également sur les défis persistants, parmi lesquels la régulation du secteur, la crédibilité de l'information, les pressions politiques et la viabilité économique des entreprises médiatiques.

Docteur de Université Paris Cité et enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger, Mor Faye inscrit ses travaux dans une réflexion plus large sur les liens entre médias, démocratie et transformations sociales en Afrique.

L'enseignant-chercheur apporte ainsi une contribution significative à la compréhension des dynamiques qui façonnent aujourd'hui le paysage audiovisuel sénégalais.