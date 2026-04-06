Sénégal: Veillée pascale Saint-Louis - Un message d'espérance et de lumière à Saint-Louis

5 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

À la cathédrale de Saint-Louis, Mgr Augustin Simmel Ndiaye, évêque du diocèse de Saint-Louis a invité les fidèles à accueillir la joie de la résurrection et à devenir témoins de la lumière du Christ dans un monde marqué par les épreuves.

La communauté chrétienne de Saint-Louis a célébré dans la ferveur la veillée pascale 2026, moment central de la foi chrétienne marquant la résurrection du Christ. Dans son homélie, l'évêque du diocèse, Mgr Augustin Simmel Ndiaye, a rappelé le sens profond de cette nuit : le passage des ténèbres à la lumière. « Alléluia, Alléluia... Chers amis, nous sommes en joie », a-t-il lancé, soulignant que la résurrection vient illuminer les souffrances humaines. « La nuit va se finir et soudain, un rayon de lumière », a dit l'évêque.

Revenant sur l'annonce faite aux femmes au tombeau, il a insisté sur le coeur du message chrétien. « Il n'est pas ici, car il est ressuscité d'entre les morts », a annoncé Mgr Ndiaye. Un appel à la foi et à l'espérance dans les moments d'épreuve. L'évêque a également invité les fidèles à voir dans la Galilée une image du monde actuel, où le Christ continue de se révéler. « C'est dans notre monde que le Seigneur se fait connaître à ses disciples » a-t-il rappelé.

Face aux réalités difficiles, il a exhorté à la prière et à la solidarité. « Pensons aux pays en guerre, à la terre de Jésus aujourd'hui éprouvée », a invité l'évêque. Enfin, Mgr Augustin Simmel Ndiaye a appelé les chrétiens à témoigner activement de leur foi. « Dites aux autres ce qui s'est passé », invitant chacun à porter la Bonne Nouvelle avec amour et engagement. Une célébration marquée par la foi, l'espérance et un appel à faire rayonner la lumière du Christ dans le monde.

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