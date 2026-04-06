Sénégal: Pour service rendus à la nation - Cheikh Diba a décoré 35 agents de l'administration douanière

En marge de la célébration de la fête de l'indépendance à Thiès, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba a décoré 35 agents de l'administration douanières. La cérémonie de décoration a eu lieu dans les locaux Gpr (Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude), en présence du directeur général de la Douane, de son homologue Malgache, Antoine Randrianjafy, du président de Comité d'organisation des Jeux olympique de la jeunesse, Ibrahima Wade, ainsi que des nombreux hauts cadres.

La célébration de la fête de l'indépendance à Thiès, ce grand moment de communion nationale, de rassemblement de la Nation dans un même élan pour commémorer cet évènement fondateur, a été choisi par le Direction générale des Douanes pour rendre hommage à ses agents. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, en procédant à la remise des décorations au titre de la médaille d'honneur des Douanes, a salué leur contribution de manière déterminante à la mobilisation des ressources budgétaires et à la protection de notre économie nationale, aux frontières comme à l'intérieur du territoire.

Cheikh Diba a ajouté que par leur professionnalisme et leur vigilance, les agents des Douanes participent activement à la lutte contre la criminalité transnationale organisée dont les effets déstabilisateurs sur nos économies et nos sociétés sont avérés.

Pour le ministre des Finances et du Budget, « derrière chaque distinction se trouve un parcours exemplaire, marqué par la loyauté, la rigueur et le dévouement ».

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Il a défendu que cette remise de distinction est une forme de « célébration d'une certaine conception de l'État » celle d'un « État exigeant, engagé et résolument tourné vers le service des citoyens. »

A propos de l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse, elle constitue, aux yeux de Cheikh Diba, « bien plus qu'un évènement sportif et représente une vitrine internationale du Sénégal, de ses institutions et de la qualité de son administration publique ». Le ministre des Finances et du Budget a justifié qu'à ce titre, « la Douane sera l'un des visages opérationnels de l'Etat. Elle sera attendue sur toute la chaîne logistique, avec un double impératif d'assurer la célérité dans le traitement des opérations de dédouanement et garantir un haut niveau de sécurisation des flux. Cheikh Diba a rappelé à l'administration douanière, que « l'organisation de cet évènement mondial exige des dispositifs adaptés, conciliant efficacité opérationnelle et exigences de contrôle ».

Dans cette perspective, il s'est réjoui des initiatives déjà prises par la Direction générale des Douanes, notamment la mise en place de procédures simplifiées et personnalisées, la signature d'un Protocole d'Accord avec le Comité d'organisation des JOJ et la désignation d'un point focal dédié.

Le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye a rappelé que l'Administration des Douanes conformément au thème de la fête de l'indépendance « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques Dakar 2026 », dans l'exercice de ses missions de contrôle des marchandises aux frontières, entend apporter sa contribution pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif. Parmi les initiatives, Babacar Mbaye a cité la récente signature du protocole entre l'Administration des Douanes et le Comité d'Organisation des JOJ, relatif à l'octroi de facilitation douanières. L'objectif de la Douane « c'est d'assurer la rapidité dans le traitement des opérations de dédouanement des matériels et matériaux importés dans ce cadre. »