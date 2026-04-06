Afrique: Enseignement privé - Un symposium national pour repenser le rôle du secteur dans le pays

Prévu les 21 et 22 avril 2026 au CICAD de Diamniadio, le Symposium national sur l'enseignement privé ambitionne de poser les bases d'une réforme stratégique du secteur, entre enjeux de qualité, de régulation et d'équité.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de refondation du système éducatif sénégalais. Les autorités entendent, à travers ce rendez-vous, renforcer la qualité, l'équité et la performance de l'offre éducative, tout en positionnant l'enseignement privé comme un levier stratégique de développement. Une orientation en phase avec la Loi d'orientation de l'Éducation nationale et la Lettre de politique sectorielle de développement.

Au Sénégal, le privé occupe une place croissante dans le paysage éducatif, avec plus de 5 000 établissements répartis sur l'ensemble du territoire. Ce secteur contribue à élargir l'accès à l'éducation et à diversifier les approches pédagogiques.

Cependant, plusieurs défis persistent. La régulation du secteur, la qualité des apprentissages, les mécanismes de gouvernance, le financement et les inégalités d'accès figurent parmi les principales préoccupations soulevées par les acteurs.

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C'est dans ce contexte que le symposium se veut un espace inclusif de dialogue et de concertation. Près de 500 participants sont attendus, issus des institutions publiques, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles de l'enseignement privé, des partenaires techniques et financiers, des syndicats, des associations de parents d'élèves et de la société civile.

Au-delà des échanges, cette rencontre ambitionne d'aboutir à des propositions concrètes pour impulser une nouvelle dynamique dans le secteur. L'objectif affiché : construire une école sénégalaise plus performante, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir.