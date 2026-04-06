Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026, la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar a accueilli des centaines de fidèles venus célébrer la veillée pascale. À l'occasion de sa première célébration de cette nuit en tant qu'archevêque, Monseigneur André Gueye a invité les chrétiens à ancrer leur vie dans la lumière de la résurrection et à en faire le fondement d'une foi vivante et agissante.

En présence de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, de centaines de fidèles, ainsi que des personnalités politiques et des représentants diplomatiques, ont pris part, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 à cette eucharistie marquant la nuit la plus sacrée du calendrier chrétien.

A 22heures passées de quelques minutes, le rite de la signation du cierge pascal est annoncé marquant le début de la célébration. Ainsi, dans une cathédrale archicomble, des fidèles vêtus de leurs plus beaux habits allument un à un des bougies éclairant l'Assemblée d'une onde lumineuse symbolisant par ricochet la « Lumière du Christ ». Dans la foulée, la liturgie de la parole s'en est suivie.

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Sept lectures tirées des écrits saints, ont été tour à tour effectuées, rythmées par les chants de la chorale, des prières et des recueillements. Des histoires sacrées du Livre de la Genèse, allant des récits d'Abraham, d'Isaïe, d'Ezéquiel ont été revisités pour permettre aux fidèles d'entretenir la flamme de la foi allumée par le Saint temps de Carême. Elles ont été suivies du Livre de l'Exode avec le prophète Moise, de l'Épître de saint Paul aux Romains et de l'Évangile selon saint Matthieu annonçant la résurrection du Christ.

Tirant les enseignements de ces lectures, Monseigneur André Gueye a exhoté les fidèles à vivre dans la foi du Christ. Pour lui, le message du Christ doit aboutir à une « transformation intérieure » chez le fidèle chrétien et doit ainsi se refléter dans ses actions de tous les jours.

Mais dans le cas contraire, le prélat considère que la véritable foi n'est pas encore acquise. « Qui peut nous croire si nos habitudes, nos actions, nos paroles sont toujours enténébrées par le mal et le péché, la méchanceté, l'orgueil et l'égoïsme? Qui peut nous croire si, chaque fête de Pâques nous laisse comme auparavant, malgré tous les efforts de carême ? », s'est-il interrogé, appelant à plus conscience dans la foi.

Le prélat n'a pas manqué de demander aux fidèles de garder la foi en dépit des épreuves. « Joie profonde et inoxydable », a souligné André Gueye, doit de tout temps animer le fidèle à l'instar de tous les Saints et Saintes. Pour lui, les épreuves sont pour le fidèle, « signe de gloire et de vie éternelle à l'image de la croix du Christ », conclut-il.