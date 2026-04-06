Sénégal: Ligue 1 - Bamba Dieng enchaine avec Lorient

5 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Après la trêve internationale, retour des championnats européens. A cette occasion, Lorient recevait le Paris FC ce dimanche 05 avril 2026 pour la 28e journée de Ligue 1. Les deux équipes ont fait match nul 1-1. Bamba Dieng en a profité pour poursuivre s folle série.

L'attaquant sénégalais a inscrit l'unique but lorientis dns cette partie (54e), qui faisait aussi office de célébrtion du centenaire du club. Mis Munetsi a permis aux Parisiens de repartir avec le nul. Bamba Dieng compte désormais 13 buts toutes compétitions confondues cette saison. Lorient est 9e de Ligue 1 (38 points).

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