Sénégal: Lutte - Sa Thiès bat Modou Lô et détrône le roi

Le combat royal tant attendu a livré son verdict ce dimanche 05 avril 2026. Sa Thiès a battu Modou Lô dans un combat éclair pour s'emparer de la couronne de roi des arènes.

L'arène sénégalaise couronne un nouveau roi. Sa Thiès a battu Modou Lô ce dimanche 5 avril 2026 dans un combat exceptionnel. Le « Volcan » de Guédiawaye s'est emparé du titre en s'imposant en moins de deux minutes, avec de la bagarre, de la technique, et une discipline tactique qui lui a fait défaut par le passé.

Avec cette victoire, la 17ème de sa carrière (3 défaite), inflige sa 4ème défaite en carrière à Modou Lô (23 victoires). A noter que Modou Lô avait mordu la poussière deux fois contre Ball Gaye 2, le frère de Sa Thiès. Ce dernier devient Roi des arènes, 14 ans après son frère ainé.