Sénégal: Ziguinchor - Un religieux invite les fidèles chrétiens à faire de Pâques l'engagement d'un 'véritable transformation intérieure'

Ziguinchor — L'abbé Oscar Saturnin Manga, a invité, dimanche, les fidèles chrétiens à faire de Pâques "une véritable transformation intérieure", fondée sur la foi, l'espérance et un engagement à "marcher dans la lumière du Christ ressuscité ".

"Ce dimanche demeure le plus grand de tous, car il célèbre la victoire définitive du Christ sur la mort. Il faut faire de Pâques une véritable transformation intérieure, fondée sur la foi, l'espérance et un engagement à marcher dans la lumière du Christ ressuscité", a-t-il lancé dans son homélie.

Il s'exprimait à l'occasion de la messe solennelle, dans le cadre la de la fête de Pâques, symbolisant dans la tradition chrétienne la résurrection de Jésus-Christ.

Dans son homélie, à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, devant de nombreux fidèles catholiques, l'abbé Oscar Saturnin Manga a rappelé que la "résurrection constitue le fondement de la foi chrétienne".

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Selon lui, la Pâques ne se limite pas à une simple commémoration liturgique, mais qu'elle symbolise "le passage de la mort à la vie" et appelle les croyants à orienter leur existence vers "les réalités d'en haut".

L'abbé Manga a également exhorté les fidèles à faire de cet événement un témoignage concret de leur foi à travers un changement de vie.

"La Pâques doit devenir un témoignage vivant, qui engage chaque chrétien à renaître intérieurement et à porter la lumière du Christ dans le monde", a-t-il insisté.

La célébration de fête de Pacques, à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, ponctuée de chants liturgiques et de prières, s'est achevée dans une atmosphère de recueillement et d'action de grâce, traduisant la joie pascale et l'espérance d'une vie renouvelée chez les fidèles.