Sénégal: Les jeunes invités à être à la pointe du combat pour le progrès et la souveraineté du pays

Dakar — Des élues de la quinzième législature, interrogées par l'Agence de presse sénégalaise (APS) ont invité, vendredi, les jeunes à s'investir "inlassablement" pour le développement et la souveraineté du pays, et exprimé leur satisfaction du "bon déroulement" de la célébration du 66e anniversaire de la fête de l'indépendance, à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar.

Cet évènement a été notamment marqué par un défilé civil et militaire sur le tracé du Bus Rapid Transit (BRT) en face de la préfecture de Guédiawaye.

La députée Khady Sarr a ainsi appelé les Sénégalais à se concentrer sur les priorités nationales. "L'essentiel est de construire notre nation, mais également de rattraper le retard économique que le Sénégal, à l'image de certains pays africains, accuse par rapport au reste du monde", a-t-elle indiqué.

Elle a ainsi invité les citoyens à l'unité et à l'engagement collectif pour relever les défis. "Il faut se serrer les coudes, faire preuve de franchise et aller vers l'essentiel, afin de relever les défis qui se posent à nous, représentants du peuple et citoyens", a-t-elle exhorté.

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Dans la même veine, Safiatou Malick Mbaye a lancé un appel à la jeunesse à se mettre au service du pays, lui rappelant qu'elle "est l'avenir" et qu"'elle doit être à la pointe du combat pour le progrès et le développement".

Elle a dans le même temps réitéré l'importance que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans son allocution, accorde au capital humain, des jeunes au premier chef.

"Nous avons passé une belle journée à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'indépendance. Ici, à Guédiawaye, le défilé régional organisé sous la houlette du gouverneur de la région de Dakar n'avait rien à envier au défilé national" officiel délocalisé à Thiès (ouest) sous la présidence du chef de l'Etat, a déclaré la présidente de la Commission santé, population, affaires sociales et solidarité nationale à l'Assemblée nationale, Khady sarr.

Selon elle, les populations ont eu droit à "de belles prestations aussi bien sur les plans militaire, civil et culturel", en présence d'une forte délégation d'autorités militaires et civiles locales.

"La souveraineté, une quête de tous les jours"

"Je suis très satisfaite de l'organisation. Je félicite ainsi les forces de défense et de sécurité pour cette belle réussite", s'est notamment réjouie Ramatoulaye Bodian, élue de la ville de Guédiawaye.

Adressant une "mention spéciale" aux autorités et aux populations ayant contribué au succès de l'événement, elle a souligné que la célébration de l'indépendance demeure un "moment fort de rappel historique et d'engagement citoyen".

"C'est toujours un plaisir de célébrer l'indépendance. Cela montre que depuis plus de 60 ans, nous sommes souverains et que ce pays nous appartient. Cette célébration est également un rappel que l'indépendance n'est jamais définitivement acquise", a ajouté Ramatoulaye Bodian, insistant sur la nécessité de vigilance et d'engagement collectif pour préserver cette souveraineté.

Safiatou Malick Mbaye, élue de Pikine, quant à elle, s'est dite satisfaite de l'organisation du défilé régional de Dakar, relevant que la capitale sénégalaise ne se limite pas seulement au centre ville.

Le défilé officiel de la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale se déroulait habituellement sur le boulevard Mamadou Dia, ex-boulevard de Gaulle.

"La décentralisation du défilé à Guédiawaye est une fierté pour toute la banlieue. Je lance un appel au chef de l'Etat afin que les autres départements de Dakar, notamment Pikine, puissent accueillir ce moment fort de la nation", a plaidé la députée.

Exprimant sa "satisfaction" et son "plaisir" d'avoir assisté au défilé de Dakar, Ramatoulaye Bodian a fait part de son "optimisme pour l'avenir" du pays et de sa jeunesse.

"Si nous continuons à travailler dur et à respecter le projet pour lequel le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, nous ne parlerons plus de banlieue, mais d'une nouvelle cité", a estimé la parlementaire.