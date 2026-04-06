Sénégal: Les matchs amicaux des Lions ont généré des recettes de 2 milliards de francs CFA, selon le président de la FSF

Dakar — Les deux rencontres amicales disputées par les Lions du football pour le compte de la fenêtre internationale du mois de mars se sont traduites par un succès sportif et financier, avec plus de deux milliards de francs CFA de recettes engrangées, soit 3 300 millions d'euros, a révélé le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.

"On va faire le point. Mes collaborateurs sont en train de travailler là-dessus, mais on peut déjà dire que c'est un succès financier. Rien que pour les ventes de tickets, nous sommes à plus de 3 300 millions d'euros, même s'il y a eu beaucoup de charges. Le résultat est très largement positif, au-delà de nos attentes", a-t-il dit dans un entretien exclusif avec l'Agence de presse sénégalaise (APS).

L'équipe nationale de football du Sénégal, championne d'Afrique 2025, a livré lors de la fenêtre internationale FIFA de mars deux matchs amicaux face au Pérou pour également célébrer le trophée continental avec la diaspora et la population sénégalaises.

Les deux matchs se sont déroulés au stade de France, le 28 mars, et le 31 mars, au stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio.

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Ils s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, où le Sénégal est logé dans le groupe I avec. la France, la Norvège et l'Irak.

Sur le plan sportif, "c'est une satisfaction totale", a déclaré le patron de la Fédération sénégalaise de football.

"On a eu deux matchs hyper importants qui se sont soldés par des victoires. Nous avons battu le Pérou au stade de France (2-0) et la Gambie au stade Maître Abdoulaye Wade (3-1)", a-t-il rappelé.

"Au-delà de l'aspect sportif, le plus important était de relever le défi de l'organisation au stade de France. C'était une grande réussite", a souligné Abdoulaye Fall.

Il a rappelé qu'un des points de son programme électoral pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football portait sur la nécessité de trouver des ressources additionnelles pour ne pas dépendre de l'Etat pour le paiement des primes et des subventions aux clubs et aux équipes nationales.

"Parmi les sources potentielles de ces ressources, il y a d'abord les partenariats, le +merchandising+, l'organisation des matchs. Avant notre élection, les trois matchs organisés par la FSF s'étaient soldés par des résultats déficitaires. Depuis quelque temps, nous avons su relever le défi. Maintenant, à chaque fois que nous organisons des matchs, nous versons des centaines de millions dans nos caisses. On peut dire que nous ne serons pas loin du milliard qu'on va verser uniquement sur ce match [au stade de France]", a poursuivi le président de l'instance en charge du football national.

Concernant les désagréments dénoncés par certains supporters lors de la rencontre face aux Scorpions de la Gambie, Abdoulaye Fall a pointé les problèmes d'accès au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, situé à une trentaine de kilomètres de Dakar.

"Nos autorités sont interpellées pour trouver des solutions. Sur le plan interne, nous devons corriger certaines choses. Nous n'avons pas su anticiper certaines choses. Nous sommes revenus de Paris très tard. Nous avions une journée pour organiser le match. ll y a eu encore des dysfonctionnements", a reconnu le président de la FSF.

Il a promis qu'à partir du prochain match des Lions au stade Maitre Abdoulaye Wade, les choses vont s'améliorer avec un dispositif de ticketing propre à la FSF.

"Nous avons lancé [la plateforme digitale] +Go Gaindé+. Elle a embarqué un dispositif de +ticketing+ qui n'a pas pu être opérationnalisé. Il y a eu des retards dans le développement. A partir du prochain match, le dispositif va fonctionner et cela va nous permettre de régler les problèmes de +ticketing+", a-t-il dit.

Reconnaissant des couacs sur le plan de l'organisation, notamment des dysfonctionnements internes concernant surtout les accréditations, Abdoulaye Fall a promis que la FSF "va prendre des mesures". "Il y aura un processus rigoureux de validation des accréditations et un renforcement du dispositif de contrôle interne", a-t-il assuré.