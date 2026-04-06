Sénégal: Pêche - Une organisation de pêcheurs appelle le gouvernement à prendre en compte les aspirations du secteur

Dakar — L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS), a invité le gouvernement du Sénégal à prendre en compte les aspirations des acteurs du secteur de la pêche afin que les métiers qui gravitent autour des ressources halieutiques soient préservés et renforcés.

"A l'occasion de cette 66e célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal, l'UNAPAS rappelle aux autorités sénégalaises que la pêche artisanale est un maillon très fort de l'économie nationale et contribue significativement à la stabilité du pays et à la sécurité alimentaire des populations sénégalaises", indique le communiqué de cette organisation transmise à l'APS.

"La protection des métiers de la pêche artisanale doit être au coeur des priorités des décisions gouvernementale ainsi que la mise en oeuvre des orientations contenues dans la lettre de politique sectorielle des pêches 2025-2029 visant l'atteinte des objectifs de durabilité du secteur de la pêche", ajoute la même source.

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L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal dit avoir célébré la fête de l'indépendance à Djifère, dans la région de Fatick, dans le cadre de sa campagne dénommée : "Porter le flambeau pour la protection des métiers de la pêche artisanale".

"Le bilan de ses 66 ans d'indépendance n'est pas rose pour le secteur de la pêche qui vit depuis plus d'une décennie une crise sans précèdent marquée par une rareté du poisson et des conflits récurrents entre plusieurs segments de la pêche", a mentionné le texte.

Il fait état de "conflit récurrent" entre les navires de pêche industrielle et les pirogues de pêche artisanale, mais aussi entre les différentes techniques de pêche artisanale.

L'organisation de pécheurs estime que "cette situation résulte d'une mauvaise gouvernance du secteur de la pêche marquée par une succession de mesures qui ont mis la pêche sénégalaise à genou".

"Ce 04 avril 2026, le coeur des acteurs de la pêche du Sénégal, toutes professions confondues n'est pas à la fête, mais à l'anxiété à cause de lendemains incertains dus aux problèmes sans solution dans le secteur de la pêche", ont insisté les responsables de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal.

Ils citent entre autres problèmes du secteur, "la destruction des engins de pêche des pêcheurs artisanaux par les navires de pêche industrielle, les accidents en mer et les nombreux cas de disparitions de pêcheurs en mer, l'exploitation des poissons immatures (juvéniles), les conflits entre différentes techniques de pêche (félé-félé, casiers, filets dormants".

Le texte relève aussi le déficit dans le balisage des zones dangereuses, les violations des mesures de gestion, le déficit dans l'application de la réglementation.