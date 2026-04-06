Afrique: Mondial 2026, jury de la CAF et matchs amicaux - Abdoulaye Fall livre ses vérités à l'APS

5 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Abdoulaye Fall, président de la fédération sénégalaise de de football (FSF) dresse le bilan des deux récentes sorties du Sénégal, marquées par une victoire 2-0 face au Pérou en France et un succès 3-1 contre la Gambie à Diamniadio.

Dans un entretien accordé à l'APS, il aborde également les préparatifs du Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, tout en faisant le point sur les suites de la décision du Jury d'appel de la Confédération africaine de football, notamment la situation des 18 supporters sénégalais retenus au Maroc, entre autres dossiers.

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