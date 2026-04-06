Congo-Kinshasa: Plus de 6 000 ménages déplacés bénéficient de l'aide alimentaire à Kalemie

Plus de 6 000 ménages déplacés du village Kitoke, situé à environ 4 km de Kabimba, en territoire de Kalemie (Tanganyika), ont bénéficié d'une assistance alimentaire fournie par la Fédération internationale de la Croix-Rouge.

Cette distribution s'est déroulée pendant plusieurs semaines, en collaboration avec la Croix-Rouge de la RDC.

Selon des sources locales, les bénéficiaires sont principalement des déplacés de guerre venus du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ainsi que des familles d'accueil qui les hébergent.

L'assistance était composée de plusieurs tonnes de vivres, notamment :

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de la farine de maïs,

du riz blanc,

des haricots,

de l'huile végétale,

et d'importantes quantités de sel iodé.

Le chef du projet sécurité alimentaire au sein de la Croix-Rouge de la RDC, André Kalenga, a indiqué que plus de 90 % des bénéficiaires ont effectivement reçu leurs vivres.

Il a toutefois exhorté les déplacés à ne pas vendre cette aide alimentaire et a demandé aux autorités locales d'assurer un suivi rigoureux pour décourager cette pratique.

La distribution avait débuté le 7 mars, sur le littoral du lac Tanganyika, au nord de la cité de Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalemie.

L'opération s'est clôturée au village Kitoke, situé à environ 4 km de Kabimba.