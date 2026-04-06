Congo-Kinshasa: Des milliers d'enfants privés d'actes de naissance à Beni et ses environs

Des milliers d'enfants du territoire de Beni et de ses environs, dans la province du Nord-Kivu, sont privés d'identité légale faute d'actes de naissance.

Le Parlement d'enfants de Beni a alerté, samedi 4 avril, sur cette situation qui compromet gravement la protection de ces enfants ainsi que leur accès à leurs droits fondamentaux.

Le porte-parole du Parlement d'enfants, Georges Kambale Ngumayiri, explique que les jeunes ont décidé de briser le silence face à un problème devenu presque « normalisé » dans la région :

« C'est une situation qui compromet l'avenir de plusieurs enfants et celui de notre pays. Depuis quelques semaines, nous avons constaté que dans plusieurs bureaux de l'état civil, il n'y a plus d'actes de naissance. Cela nous inquiète énormément, car sans acte de naissance, quelle protection est accordée à ces enfants ? L'acte de naissance prouve l'identité, la nationalité et ouvre l'accès à de nombreuses opportunités ».

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Le Parlement d'enfants de Beni appelle le gouvernement à s'impliquer urgemment afin de résoudre ce problème et de garantir l'enregistrement civil pour tous les enfants.

Contacté par Radio Okapi, Sylvain Kakule Lumbu Lumbu, chef du bureau de l'état civil à Beni, reconnaît la situation.

Il affirme que depuis plusieurs mois, les services ne délivrent plus que des procurations, en lieu et place des actes de naissance, faute de documents officiels disponibles.