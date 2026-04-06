Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Les Léopards accueillis en triomphe à Kinshasa après leur qualification

5 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La délégation de l'équipe nationale de la RDC est arrivée ce dimanche 5 avril à Kinshasa, via l'aéroport international de N'djili.

De nombreux amoureux du ballon rond ont fait le déplacement pour accueillir les Léopards, fraîchement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Le long du trajet reliant l'aéroport au centre-ville, une foule compacte s'est massée pour rendre un hommage enthousiaste à la sélection nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon un reporter de Radio Okapi, certains Kinois ont accompagné l'équipe à pied, d'autres en véhicule, créant une procession spontanée à travers plusieurs artères de la capitale.

Chants d'allégresse, danses et scènes de liesse populaire ont marqué l'arrivée de ces « héros nationaux » à Kinshasa.

Le Gouvernement a aménagé une esplanade au Palais du Peuple afin de permettre à la population de venir leur rendre hommage.

La RDC a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 en battant la Jamaïque sur le score étriqué de 1-0.

L'unique réalisation de la rencontre a été signée Axel Tuanzebe, à la 100e minute, alors que les deux équipes disputaient les prolongations après un score vierge au temps réglementaire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.