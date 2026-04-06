Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Les Léopards accueillis en triomphe à Kinshasa après leur qualification

La délégation de l'équipe nationale de la RDC est arrivée ce dimanche 5 avril à Kinshasa, via l'aéroport international de N'djili.

De nombreux amoureux du ballon rond ont fait le déplacement pour accueillir les Léopards, fraîchement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Le long du trajet reliant l'aéroport au centre-ville, une foule compacte s'est massée pour rendre un hommage enthousiaste à la sélection nationale.

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Selon un reporter de Radio Okapi, certains Kinois ont accompagné l'équipe à pied, d'autres en véhicule, créant une procession spontanée à travers plusieurs artères de la capitale.

Chants d'allégresse, danses et scènes de liesse populaire ont marqué l'arrivée de ces « héros nationaux » à Kinshasa.

Le Gouvernement a aménagé une esplanade au Palais du Peuple afin de permettre à la population de venir leur rendre hommage.

La RDC a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 en battant la Jamaïque sur le score étriqué de 1-0.

L'unique réalisation de la rencontre a été signée Axel Tuanzebe, à la 100e minute, alors que les deux équipes disputaient les prolongations après un score vierge au temps réglementaire.