Sénégal: Les syndicats des transports vont poursuivre la grève, faute d'accord avec l'Etat

Dakar — La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a décidé de poursuivre le mouvement de grève qu'elle a initié depuis une semaine, faute d'accords avec les autorités étatiques après plusieurs heures de négociations ce dimanche, a annoncé le même jour son secrétaire général national Alassane Ndoye.

"De 11 heures à 21 heures, nous étions en réunion de négociations avec l'Etat, à travers le ministère des Transports terrestres et aériens. Nous avons fait le tour des différents points de nos revendications, mais nous n'avons trouvé aucun accord avec les autorités étatiques", a d'emblée déclaré Alassane Ndoye.

Le secrétaire général de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal s'entretenait avec des journalistes au sortir d'une réunion de négociations tenue au ministères des Transports terrestres et aériens à la sphère ministérielle à Diamniadio.

"Nous avions inscrit dix points sur notre plateforme de revendication, aucun point n'a été satisfait par l'Etat. Tout porte à croire que l'autorité n'est pas encore dans les dispositions de dialoguer et de trouver des solutions aux problèmes auxquels les transporteurs font face", a dit M. Ndoye.

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Le secrétaire général de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal, affiliée à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) a toutefois fait savoir que sa structure "va consulter (ce soir) sa base avant de statuer sur la conduite à tenir".

"Nous allons retourner à la base pour rendre compte du statuquo sur les négociations avec les autorités. Nous ne savons pas encore ce que dira la base, mais en tant que syndicalistes nous ne sommes pas rassurés, nous sommes loin d'être satisfaits", a dit Alassane Ndoye.

"Pour le moment la grève va se poursuivre. Après avoir recueilli les avis de la base, nous communiquerons sur la conduite à tenir. Mais en attendant le mouvement d'humeur va se poursuivre jusqu'à nouvel ordre", a-t-il insisté.

Une grève a démarré depuis lundi dans le secteur du transport, à l'appel de la Fédération des syndicats des transports routiers, regroupant plusieurs syndicats et regroupements des transports routiers du Sénégal.

Ce mouvement a grandement perturbé la mobilité dans la plupart des régions du pays, mais n'a pas eu l'impact redouté dans la capitale où les bus affrétés par l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) ont permis un maintien relativement normal du service.

Les grévistes justifient cette décision par le manque de réponses satisfaisantes à leurs revendications. Ils dénoncent notamment les tracasseries routières et le non-respect, selon eux, des accords sur la réduction des points de contrôle.