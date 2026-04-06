Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Mané et Mbaye Diagne voient double, d'autres Sénégalais décisifs

Dakar — Sadio Mané, Bamba Dieng, Antoine Mendy, Mbaye Diagne et Malick Mbaye ont fait partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, en trouvant le chemin des filets avec leurs clubs respectifs.

Mané s'est illustré vendredi en inscrivant son premier doublé de la saison lors du large succès d'Al-Nassr face à Al Najma (5-2), à l'occasion du match avancé de la 27e journée de la Saudi Pro League (Arabie saoudite).

L'ailier des Lions a inscrit un sublime but dans le temps additionnel de la première période (45e+9), puis un deuxième dans le temps additionnel de la seconde période.

Ce sont ses 10e et 11e buts de la saison en Saudi Pro League.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Al-Nassr est leader du championnat avec 70 points. Al-Hilal de Kalidou Koulibaly (65 points) et Al Ahli SC d'Édouard Mendy (65 points) sont respectivement 2e et 3e au classement général.

En France, Bamba Dieng poursuit sur sa belle lancée. L'attaquant des Lions a ouvert le score pour Lorient (9e) à la 54e minute contre le Paris FC, lors de la 28e journée de Ligue 1. Son équipe a concédé l'égalisation vingt minutes plus tard (1-1).

À Nice, dans le même championnat, Antoine Mendy a inscrit son premier but en Ligue 1 cette saison. Le défenseur niçois a réduit le score lors de la lourde défaite contre Strasbourg (1-3). Un deuxième revers consécutif qui enfonce le club niçois dans le bas du tableau (15e, premier non relégable).

Le champion d'Afrique était déjà buteur lors des huitièmes de finale de la Coupe de France remportés contre Montpellier (3-2).

Le Paris Saint-Germain d'Ibrahim Mbaye s'est largement imposé (3-1) contre Toulouse de Pape Demba Diop. Les Parisiens confortent leur place de leader après la défaite de leur poursuivant immédiat, Lens, contre Lille (0-3).

Metz, lanterne rouge, a enchaîné un deuxième match nul (0-0). Le club où évoluent Habib Diallo, Bouna Sarr et plusieurs autres Sénégalais, ne compte que 15 points.

Monaco (5e), de Krépin Diatta et Lamine Camara, a battu (2-1) l'Olympique de Marseille (3e), dirigé par le technicien sénégalais Habib Beye.

Issa Soumaré, attaquant de 25 ans du Havre, a délivré une passe décisive sur le deuxième but de son équipe face à Auxerre. Mory Diaw, joueur du mois de mars au Havre, était dans les buts. Arouna Sangante était également titulaire.

En Belgique, Malick Mbaye, de Zulte-Waregem (13e de la Pro League), a marqué contre le Cercle Bruges. L'attaquant sénégalais a offert le point du nul à son équipe à la 77e minute.

En Angleterre, West Ham, d'El Hadji Malick Diouf, a été éliminé de la FA Cup par Leeds aux tirs au but (4-2). Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Diouf, titulaire, est sorti en deuxième période des prolongations (106e minute).

En Turquie, Mbaye Diagne, d'Amedspor, deuxième de la deuxième division turque, a encore fait parler de lui en inscrivant un nouveau doublé lors du large succès (6-1) face à Boluspor, à l'occasion de la 33e journée. Ce sont ses 26e et 27e buts de la saison.

L'attaquant de 34 ans est en train de réaliser l'une de ses plus belles saisons en Turquie.