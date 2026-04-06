Afrique: Abdoulaye Fall dans l'affaire des supporters détenus au Maroc - 'Il faut de la hauteur'

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, invite à faire preuve de hauteur afin de favoriser le règlement de la situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, remportée par le Sénégal le 18 janvier dernier.

"Il faudrait qu'on prenne de la hauteur pour trouver des solutions à cette situation", a-t-il dit dans un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"C'est une situation douloureuse qui fait mal à tout le monde. Je pense que les litiges sportifs doivent être réglés au niveau des instances sportives. Je suis contre la judiciarisation des litiges sportifs. C'est un précédent dangereux", a souligné le président de la FSF.

Dix-huit supporters sénégalais détenus au Maroc, ont été condamnés à des peines de trois mois à un an de prison ferme pour "hooliganisme" après des violences lors de la finale de la CAN 2025.

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Leur procès en appel, initialement prévu fin mars, a été reporté à plusieurs reprises, maintenant la tension autour de cette affaire. Il devrait se tenir finalement le 13 avril.

Le report du procès a été décidé par la justice marocaine à "la demande d'un mis en cause de nationalité franco-algérienne".